Жителей дома, поврежденного при обстреле Масловой Пристани, разместят в ПВР
Жителей дома, поврежденного при обстреле Масловой Пристани, разместят в ПВР - РИА Новости, 08.10.2025
Жителей дома, поврежденного при обстреле Масловой Пристани, разместят в ПВР
Жителей поврежденного при обстреле дома в поселке Маслова Пристань Белгородской области на время разместят в ПВР, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:39:00+03:00
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Жителей дома, поврежденного при обстреле Масловой Пристани, разместят в ПВР
Жителей поврежденного при обстреле Белгородской области дома разместят в ПВР
БЕЛГОРОД, 8 окт – РИА Новости.
Жителей поврежденного при обстреле дома в поселке Маслова Пристань Белгородской области на время разместят в ПВР, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее глава области рассказал, что посёлок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу. Предварительно, погибли двое мужчин и одна молодая женщина, еще девять мирных жительниц получили ранения. Здание социального объекта частично разрушено, в двух многоквартирных домах повреждены крыши, окна, балконы и фасады.
"Жители говорят, что помог сигнал ракетной опасности - они успели уйти от окон и укрыться в безопасном месте. Всех жителей дома на время переместим в ПВР. Уже идет поквартирный обход поврежденного дома", - говорится в сообщении.
По словам Гладкова
, в ближайшее время эксперты начнут оценку разрушений, а также определят, подлежит дом восстановлению или нет.