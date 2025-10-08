Жителей дома, поврежденного при обстреле Масловой Пристани, разместят в ПВР

Ранее глава области рассказал, что посёлок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу. Предварительно, погибли двое мужчин и одна молодая женщина, еще девять мирных жительниц получили ранения. Здание социального объекта частично разрушено, в двух многоквартирных домах повреждены крыши, окна, балконы и фасады.

"Жители говорят, что помог сигнал ракетной опасности - они успели уйти от окон и укрыться в безопасном месте. Всех жителей дома на время переместим в ПВР. Уже идет поквартирный обход поврежденного дома", - говорится в сообщении.