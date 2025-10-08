Рейтинг@Mail.ru
Жителей дома, поврежденного при обстреле Масловой Пристани, разместят в ПВР - РИА Новости, 08.10.2025
11:39 08.10.2025
Жителей дома, поврежденного при обстреле Масловой Пристани, разместят в ПВР
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Жителей дома, поврежденного при обстреле Масловой Пристани, разместят в ПВР

Жителей поврежденного при обстреле Белгородской области дома разместят в ПВР

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramМесто удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа
Место удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Место удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа
БЕЛГОРОД, 8 окт – РИА Новости. Жителей поврежденного при обстреле дома в поселке Маслова Пристань Белгородской области на время разместят в ПВР, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее глава области рассказал, что посёлок Маслова Пристань подвергся ракетному обстрелу. Предварительно, погибли двое мужчин и одна молодая женщина, еще девять мирных жительниц получили ранения. Здание социального объекта частично разрушено, в двух многоквартирных домах повреждены крыши, окна, балконы и фасады.
"Жители говорят, что помог сигнал ракетной опасности - они успели уйти от окон и укрыться в безопасном месте. Всех жителей дома на время переместим в ПВР. Уже идет поквартирный обход поврежденного дома", - говорится в сообщении.
По словам Гладкова, в ближайшее время эксперты начнут оценку разрушений, а также определят, подлежит дом восстановлению или нет.
Место удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Трое человек погибли при обстреле ВСУ белгородского поселка
ПроисшествияБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
