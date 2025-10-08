https://ria.ru/20251008/dokhod-2047000921.html
Суд обратил в доход государства активы компании "Ланта"
Суд обратил в доход государства активы компании "Ланта" - РИА Новости, 08.10.2025
Суд обратил в доход государства активы компании "Ланта"
Октябрьский районный суд Тамбова обратил в доход государства активы компании "Ланта", сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судебной системы региона. РИА Новости, 08.10.2025
Суд обратил в доход государства активы компании "Ланта"
Тамбовский суд обратил в доход государства активы компании "Ланта"