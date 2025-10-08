Рейтинг@Mail.ru
Суд обратил в доход государства активы компании "Ланта" - РИА Новости, 08.10.2025
10:34 08.10.2025
Суд обратил в доход государства активы компании "Ланта"
Октябрьский районный суд Тамбова обратил в доход государства активы компании "Ланта", сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Тамбова обратил в доход государства активы компании "Ланта", сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
Ранее Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединением владельцев оператора сотовой связи Тамбовской области ООО "Ланта", изъять предприятие и активы собственников и партнеров, так как они, по данным ведомства, финансово поддерживают украинские вооруженные формирования.
"Октябрьский районный суд Тамбова принял решение об обращении в доход Российской Федерации 100% долей в уставном капитале ООО "Ланта", которые принадлежали Александру Зайцеву, Маргарите Зайцевой, Александру Васильеву и Сергею Шмарову", — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что суд запретил деятельность следующих лиц: Зайцева А.В, Зайцеву М.Ю, Васильева А.С., Шмарова С.В., ассоциации "FOR FREE RUSSIA ASSOCIATION" ("За свободную Россию" (Болгария)".
Тамбов Александр Васильев (историк моды) Александр Зайцев (фигурист) Россия Экономика Тамбовская область
 
 
