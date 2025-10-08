Додон обвинил власти Молдавии в игнорировании проблем

По его словам, вместо реальных реформ в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве — нейтральная Молдова получает военные стратегии на десятилетие вперед. Экс-президент настаивает, что приоритетом сейчас должны быть подготовка к отопительному сезону, срочная разработка налоговой политики и бюджета на 2026 год, меры поддержки для уязвимых слоёв населения, реальная помощь реальному сектору экономики и сельхозпроизводителям и многое другое, что действительно волнует простых граждан.