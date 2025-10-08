Додон обвинил власти Молдавии в игнорировании проблем

КИШИНЕВ, 8 окт - РИА Новости. Власти Молдавии считают приоритетом милитаризацию, предпочитая игнорировать массовый отток населения и социально-экономический кризис, заявил экс-президент, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон.
Ранее в среду молдавское правительство утвердило названную стратегию, рассчитанную до 2035 года. Опубликованный на сайте молдавского правительства документ предполагает постепенное увеличение военного бюджета, а также увеличение численности военнослужащих, технологическую модернизацию и приведение военной сферы в соответствие с европейскими и международными стандартами. При этом подчеркивается, что развитие на этих направлениях будет проводиться с соблюдением нейтралитета Молдавии.
"Сегодня правительство партии "Действие и солидарность" утвердило Военную стратегию Республики Молдова до 2035 года. В условиях, когда люди массово покидают нашу страну в поисках лучшей жизни, экономика развалена, социальные расходы урезаются, а доступ к базовым услугам стремительно дорожает, нынешние власти решают, что приоритет — милитаризация", - написал Додон в своем Telegram-канале.
По его словам, вместо реальных реформ в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве — нейтральная Молдова получает военные стратегии на десятилетие вперед. Экс-президент настаивает, что приоритетом сейчас должны быть подготовка к отопительному сезону, срочная разработка налоговой политики и бюджета на 2026 год, меры поддержки для уязвимых слоёв населения, реальная помощь реальному сектору экономики и сельхозпроизводителям и многое другое, что действительно волнует простых граждан.
"Но у (президента республики) Майи Санду и её партии — свои приоритеты, которые противоречат ожиданиям большинства людей и нашим национальным интересам. За последние годы бюджет Министерства обороны увеличился в несколько раз, в то время как финансирование социальных сфер осталось на прежнем уровне либо даже сократилось", - подчеркнул Додон.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть в Молдавии проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.