Боец из Британии объяснил, почему отказался от британского подданства

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России и сжегший ранее свой паспорт, объяснил РИА Новости, почему отказался от британского подданства.

"Я не могу вернуться туда, потому что меня посадят в тюрьму. Там приняли новый закон, по которому можно лишить гражданства любого, кто, по их мнению, представляет угрозу национальной безопасности, и я подпадаю под этот список", - сказал Миннис.

"Не говоря уже о клевете на меня со стороны СМИ, с которой я столкнулся, преследовании и насилии по отношению к моей семье, живущей там, как со стороны государства, так и со стороны его граждан", - добавил он.

Миннис признался, что в определенный момент понял, что никогда не вернется в Великобританию , и решил сжечь паспорт.

"Я не хочу быть частью этой сатанинской страны", - подчеркнул он.