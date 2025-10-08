https://ria.ru/20251008/dobrovolets-2046978524.html
Боец из Британии объяснил, почему отказался от британского подданства
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
россия
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России и сжегший ранее свой паспорт, объяснил РИА Новости, почему отказался от британского подданства.
"Я не могу вернуться туда, потому что меня посадят в тюрьму. Там приняли новый закон, по которому можно лишить гражданства любого, кто, по их мнению, представляет угрозу национальной безопасности, и я подпадаю под этот список", - сказал Миннис.
"Не говоря уже о клевете на меня со стороны СМИ, с которой я столкнулся, преследовании и насилии по отношению к моей семье, живущей там, как со стороны государства, так и со стороны его граждан", - добавил он.
Миннис признался, что в определенный момент понял, что никогда не вернется в Великобританию
, и решил сжечь паспорт.
"Я не хочу быть частью этой сатанинской страны", - подчеркнул он.
Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании.