Британский доброволец рассказал о моральном духе ВСУ

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Боевой дух ВСУ сейчас находится на рекордно низком уровне, боевиков киевского режима уничтожают на большинстве фронтов, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России.
Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании.
Отвечая на вопрос о том, каковы сейчас морально-волевые качества украинской армии, Миннис сказал: "Похоже, их (ВСУ – ред.) сейчас уничтожают на большинстве фронтов. Многие массово сдаются в плен, и они просто не могут противостоять огневой мощи России на большинстве участков. Их оттесняют практически на каждом участке фронта".
Кроме того, доброволец обратил внимание на многочисленные видео насильной мобилизации граждан на улицах Украины.
"Я бы предположил, что их моральный дух находится на рекордно низком уровне", - подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российские войска по всей линии фронта уверенно продвигаются вперед, а ВСУ несут большие потери. Он также заявлял, что с каждым днем положение Украины на фронте и ее переговорные позиции ухудшаются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18