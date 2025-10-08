Рейтинг@Mail.ru
Британский доброволец рассказал о моральном духе ВСУ - РИА Новости, 08.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:23 08.10.2025
Британский доброволец рассказал о моральном духе ВСУ
Британский доброволец рассказал о моральном духе ВСУ - РИА Новости, 08.10.2025
Британский доброволец рассказал о моральном духе ВСУ
Боевой дух ВСУ сейчас находится на рекордно низком уровне, боевиков киевского режима уничтожают на большинстве фронтов, заявил РИА Новости доброволец Эйден... РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
великобритания
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
украина
великобритания
в мире, россия, украина, великобритания, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Великобритания, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Британский доброволец рассказал о моральном духе ВСУ

Британский доброволец Миннис: моральный дух ВСУ сейчас на рекордно низком уровне

Пленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Боевой дух ВСУ сейчас находится на рекордно низком уровне, боевиков киевского режима уничтожают на большинстве фронтов, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России.
Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Британский доброволец предположил, когда рухнет украинский фронт
04:37
Отвечая на вопрос о том, каковы сейчас морально-волевые качества украинской армии, Миннис сказал: "Похоже, их (ВСУ – ред.) сейчас уничтожают на большинстве фронтов. Многие массово сдаются в плен, и они просто не могут противостоять огневой мощи России на большинстве участков. Их оттесняют практически на каждом участке фронта".
Кроме того, доброволец обратил внимание на многочисленные видео насильной мобилизации граждан на улицах Украины.
"Я бы предположил, что их моральный дух находится на рекордно низком уровне", - подчеркнул он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что российские войска по всей линии фронта уверенно продвигаются вперед, а ВСУ несут большие потери. Он также заявлял, что с каждым днем положение Украины на фронте и ее переговорные позиции ухудшаются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
