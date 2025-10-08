Британский доброволец рассказал о моральном духе ВСУ

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Боевой дух ВСУ сейчас находится на рекордно низком уровне, боевиков киевского режима уничтожают на большинстве фронтов, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России.