https://ria.ru/20251008/dnr-2046973760.html
Российские военные уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в ДНР - РИА Новости, 08.10.2025
Российские военные уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в ДНР
Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки российских войск "Южная" уничтожили четыре опорных пункта ВСУ на краматорско-дружковском... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T05:09:00+03:00
2025-10-08T05:09:00+03:00
2025-10-08T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тос-1а "солнцепек"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152710/33/1527103399_0:128:3212:1935_1920x0_80_0_0_f2aa8f2471749f0036418daa147d3d57.jpg
https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007598511.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152710/33/1527103399_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a294d3525492f2acb443850048558221.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ТОС-1А "Солнцепек"
Российские военные уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в ДНР
Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в ДНР