Российские военные уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 08.10.2025
Российские военные уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в ДНР
Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки российских войск "Южная" уничтожили четыре опорных пункта ВСУ на краматорско-дружковском... РИА Новости, 08.10.2025
Российские военные уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в ДНР

Расчеты ТОС-1А "Солнцепек" уничтожили четыре опорных пункта ВСУ в ДНР

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек". Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" группировки российских войск "Южная" уничтожили четыре опорных пункта ВСУ на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" "Южной" группировки войск уничтожили четыре опорных пункта ВСУ на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Солнцепек" уничтожил термобарическими снарядами опорный пункт ВСУ в ДНР
