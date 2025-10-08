В Чикаго орудуют 110 тысяч бандитов, заявил глава ФБР

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что на улицах Чикаго орудуют 110 тысяч членов бандитских группировок.

Власти Иллинойса 6 октября подали иск против Трампа, заявив, что использование сил Нацгвардии на территории штата является противозаконным. Суд назначил заседание по данному иску на четверг, 9 октября, отказавшись блокировать ввод войск по распоряжению администрации до этого момента.