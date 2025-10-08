В Чикаго орудуют 110 тысяч бандитов, заявил глава ФБР

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что на улицах Чикаго орудуют 110 тысяч членов бандитских группировок.
По его словам, власти США применят в Чикаго мощную силу для борьбы с преступностью.
Ранее президент США Дональд Трамп направил в Чикаго, крупнейший город в Иллинойсе, 300 бойцов национальной гвардии. В связи с этим в городе прошли протесты, вооруженные сотрудники пограничного патруля использовали против протестующих вещества, похожие на химические раздражители.
Власти Иллинойса 6 октября подали иск против Трампа, заявив, что использование сил Нацгвардии на территории штата является противозаконным. Суд назначил заседание по данному иску на четверг, 9 октября, отказавшись блокировать ввод войск по распоряжению администрации до этого момента.
СМИ: полиции Чикаго запретили вмешиваться в столкновения
6 октября, 01:28