В Чикаго орудуют 110 тысяч бандитов, заявил глава ФБР
10:55 08.10.2025
В Чикаго орудуют 110 тысяч бандитов, заявил глава ФБР
Директор ФБР Кэш Патель заявил, что на улицах Чикаго орудуют 110 тысяч членов бандитских группировок. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T10:55:00+03:00
2025-10-08T10:55:00+03:00
в мире
чикаго
сша
иллинойс
кэш патель
дональд трамп
фбр
в мире, чикаго, сша, иллинойс, кэш патель, дональд трамп, фбр
В мире, Чикаго, США, Иллинойс, Кэш Патель, Дональд Трамп, ФБР
В Чикаго орудуют 110 тысяч бандитов, заявил глава ФБР

Патель: на улицах Чикаго орудуют 110 тысяч бандитов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКэш Патель
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Кэш Патель. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Директор ФБР Кэш Патель заявил, что на улицах Чикаго орудуют 110 тысяч членов бандитских группировок.
"Мы узнали, что на улицах Чикаго 110 тысяч членов банд. Вы не ослышались. Только в этом году они устроили 1,2 тысячи перестрелок и совершили 360 убийств", - заявил Патель в интервью телеканалу Fox.
По его словам, власти США применят в Чикаго мощную силу для борьбы с преступностью.
Ранее президент США Дональд Трамп направил в Чикаго, крупнейший город в Иллинойсе, 300 бойцов национальной гвардии. В связи с этим в городе прошли протесты, вооруженные сотрудники пограничного патруля использовали против протестующих вещества, похожие на химические раздражители.
Власти Иллинойса 6 октября подали иск против Трампа, заявив, что использование сил Нацгвардии на территории штата является противозаконным. Суд назначил заседание по данному иску на четверг, 9 октября, отказавшись блокировать ввод войск по распоряжению администрации до этого момента.
СМИ: полиции Чикаго запретили вмешиваться в столкновения
