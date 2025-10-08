https://ria.ru/20251008/chernigov-2046979554.html
Под Черниговом прогремела серия взрывов, заявили в подполье
Под Черниговом прогремела серия взрывов, заявили в подполье - РИА Новости, 08.10.2025
Под Черниговом прогремела серия взрывов, заявили в подполье
Серия взрывов прогремела в районе завода, изготовляющего системы контроля и наведения для ракет и БПЛА ВСУ под Черниговом, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T07:29:00+03:00
2025-10-08T07:29:00+03:00
2025-10-08T07:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
чернигов
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_3953a5ef19012342203445f7a83c572e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
чернигов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352270_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_ae7cbefa8a5a659ffbfb34b39c1d9a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, чернигов, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Чернигов, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Под Черниговом прогремела серия взрывов, заявили в подполье
Лебедев: в районе завода БПЛА под Черниговом прогремели взрывы