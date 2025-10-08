Бабиш заявил, что Чехия не выделит Украине ни кроны

ПРАГА, 8 окт — РИА Новости. Чехия не будет предоставлять средства из своего бюджета для поддержки Украины, заявил кандидат в премьер-министры Андрей Бабиш.
"Мы утверждаем, что выделяем 60 миллиардов (крон. — Прим. ред.) Европе, которая помогает Украине. Мы из нашего бюджета не будем давать Украине ни кроны. У нас нет денег для Чехии. Мы помогали Украине напрямую, а теперь будем помогать ей через Евросоюз", — сказал он после первого заседания парламентской фракции ANO.
Отношение Бабиша к России и Украине
Несмотря на то что противники обвиняли политика в пророссийской позиции из-за отношения к военной помощи Украине, сам он это отвергал. На недавнем предвыборном митинге он заявил, что ANO не развернет Чехию на Восток. Он напомнил, что именно при его правительстве страна стала "вторым по значимости после США врагом России".
Кроме того, по информации СМИ, Бабиш выступал против сбора крупнокалиберных артиллерийских снарядов для ВСУ.
Чехия в 2024-м выдвинула эту инициативу при финансовом участии западных стран. За тот год Украине передали более полутора миллионов боеприпасов. В начале мая президент Петр Павел сообщил, что в 2025-м предполагается поставить Киеву около 1,8 миллиона снарядов. По данным The New York Times, это важнейший канал снабжения ВСУ.
Оппозиционное движение "Акция недовольных граждан" критикует эту программу за дороговизну, а также непрозрачность из-за упора на теневые сделки. Бабиш подчеркивал, что вместо проблем Украины чешскому правительству следует больше заниматься внутренней политикой.