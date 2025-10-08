Рейтинг@Mail.ru
Лидер британских консерваторов заявила, что страна отстает от мира - РИА Новости, 08.10.2025
14:33 08.10.2025
Лидер британских консерваторов заявила, что страна отстает от мира
Лидер Консервативной партии Великобритании, которая является главной оппозиционной силой страны, Кеми Баденок заявила, что страна отстает от остального мира и... РИА Новости, 08.10.2025
в мире, великобритания, польша, индия, кеми баденок, кир стармер
В мире, Великобритания, Польша, Индия, Кеми Баденок, Кир Стармер
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 окт - РИА Новости. Лидер Консервативной партии Великобритании, которая является главной оппозиционной силой страны, Кеми Баденок заявила, что страна отстает от остального мира и находится в стагнации.
"Британия переживает стагнацию, в то время как мир вокруг нас движется вперед. Мы пытаемся конкурировать с амбициозными странами по всему миру. Мы пытаемся конкурировать с миллиардом людей в Индии, стремящихся стать представителями среднего класса. Мы конкурируем с такими экономически успешными странами, как Польша. Если 15 лет назад польские рабочие приезжали сюда в поисках новых возможностей, то сейчас Польша растет в два раза быстрее, чем мы. Пока Британия была занята тем, что определяла, что такое женщина, Китай строил пять ядерных реакторов", - сказала Баденок в ходе выступления на ежегодном съезде консерваторов, трансляция которого ведется на YouTube-канале партии.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Боец из Британии объяснил, почему отказался от британского подданства
Вчера, 07:07
Лидер оппозиции также раскритиковала миграционную политику правительства лейбористов, заявив, что миллионы людей из неблагополучных стран хотят приехать в Великобританию. Она заявила, что власти заняты повышением налогов и ослабляют границы, пребывая при этом в политическом хаосе. Баденок напомнила о череде уходов ключевых министров правительства, а также отставку посла Великобритании в США Питера Мандельсона.
По словам лидера Тори, лейбористы "делают все неправильно", разрушая бизнес, взваливая долги на плечи будущих поколений и обременяя бизнес, фермеров и сферу образования высокими налогами.
Партия консерваторов пребывала у власти в 2010-2024 годах. После выборов 2024 года к власти вернулась партия лейбористов во главе с премьер-министров Киром Стармером.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Два сценария". В Британии сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk
7 октября, 15:37
 
