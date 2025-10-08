Лидер британских консерваторов заявила, что страна отстает от мира

ЛОНДОН, 8 окт - РИА Новости. Лидер Консервативной партии Великобритании, которая является главной оппозиционной силой страны, Кеми Баденок заявила, что страна отстает от остального мира и находится в стагнации.
"Британия переживает стагнацию, в то время как мир вокруг нас движется вперед. Мы пытаемся конкурировать с амбициозными странами по всему миру. Мы пытаемся конкурировать с миллиардом людей в Индии, стремящихся стать представителями среднего класса. Мы конкурируем с такими экономически успешными странами, как Польша. Если 15 лет назад польские рабочие приезжали сюда в поисках новых возможностей, то сейчас Польша растет в два раза быстрее, чем мы. Пока Британия была занята тем, что определяла, что такое женщина, Китай строил пять ядерных реакторов", - сказала Баденок в ходе выступления на ежегодном съезде консерваторов, трансляция которого ведется на YouTube-канале партии.
Лидер оппозиции также раскритиковала миграционную политику правительства лейбористов, заявив, что миллионы людей из неблагополучных стран хотят приехать в Великобританию. Она заявила, что власти заняты повышением налогов и ослабляют границы, пребывая при этом в политическом хаосе. Баденок напомнила о череде уходов ключевых министров правительства, а также отставку посла Великобритании в США Питера Мандельсона.
По словам лидера Тори, лейбористы "делают все неправильно", разрушая бизнес, взваливая долги на плечи будущих поколений и обременяя бизнес, фермеров и сферу образования высокими налогами.
Партия консерваторов пребывала у власти в 2010-2024 годах. После выборов 2024 года к власти вернулась партия лейбористов во главе с премьер-министров Киром Стармером.