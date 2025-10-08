МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* развелся с женой после почти десяти лет брака, свидетельствуют данные украинского единого государственного реестра судебных решений, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как следует из документов, инициатором развода выступила супруга Арестовича* Анастасия.

"Истец через своего представителя обратилась в Соломенский районный суд города Киева с иском к ответчику, где просит суд расторгнуть брак, зарегистрированный 15 декабря 2015 года отделом государственной регистрации актов гражданского состояния Печерского районного управления юстиции в Киеве, актовая запись № 2981. От общего брака супруги имеют ребенка", — говорится в решении суда.

В иске жена Арестовича* утверждала, что ее отношения с мужем стали формальными, у них разные взгляды на семейную жизнь, а проживают они отдельно. Сохранение брака она считала невозможным.

Киевский суд открыл дело 20 февраля. Арестович*, как указывается, был не против развода.

"Установив, что между сторонами утрачено взаимопонимание, примирение супругов, дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака между ними невозможно и противоречит интересам супругов, суд пришел к выводу о том, что сохранение семьи невозможно, брак между сторонами существует формально и может быть расторгнут", — отмечается в решении суда.

В результате брак расторгли, соответствующий документ опубликовали в реестре 11 сентября.

Анастасия Арестович родилась в Киеве в 1987 году. Занималась строительным консалтингом, недвижимостью, рекламным бизнесом. У пары есть общий сын Александр. Это уже третий по счету развод Арестовича*.