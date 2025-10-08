Рейтинг@Mail.ru
Арестович* развелся с женой - РИА Новости, 08.10.2025
03:18 08.10.2025 (обновлено: 13:22 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/brak-2046968706.html
Арестович* развелся с женой
Арестович* развелся с женой - РИА Новости, 08.10.2025
Арестович* развелся с женой
Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* развелся с женой после почти десяти лет брака, свидетельствуют данные украинского единого... РИА Новости, 08.10.2025
в мире
киев
россия
киев
россия
Новости
ru-RU
в мире, киев, россия
В мире, Киев, Россия
Арестович* развелся с женой

Арестович развелся с женой спустя почти 10 лет брака

Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* развелся с женой после почти десяти лет брака, свидетельствуют данные украинского единого государственного реестра судебных решений, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из документов, инициатором развода выступила супруга Арестовича* Анастасия.
"Истец через своего представителя обратилась в Соломенский районный суд города Киева с иском к ответчику, где просит суд расторгнуть брак, зарегистрированный 15 декабря 2015 года отделом государственной регистрации актов гражданского состояния Печерского районного управления юстиции в Киеве, актовая запись № 2981. От общего брака супруги имеют ребенка", — говорится в решении суда.
В иске жена Арестовича* утверждала, что ее отношения с мужем стали формальными, у них разные взгляды на семейную жизнь, а проживают они отдельно. Сохранение брака она считала невозможным.
Киевский суд открыл дело 20 февраля. Арестович*, как указывается, был не против развода.
"Установив, что между сторонами утрачено взаимопонимание, примирение супругов, дальнейшая совместная жизнь и сохранение брака между ними невозможно и противоречит интересам супругов, суд пришел к выводу о том, что сохранение семьи невозможно, брак между сторонами существует формально и может быть расторгнут", — отмечается в решении суда.
В результате брак расторгли, соответствующий документ опубликовали в реестре 11 сентября.
Анастасия Арестович родилась в Киеве в 1987 году. Занималась строительным консалтингом, недвижимостью, рекламным бизнесом. У пары есть общий сын Александр. Это уже третий по счету развод Арестовича*.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
