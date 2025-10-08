Бельгийская компания ВПК утверждает, что над ее заводами якобы летают дроны

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Бельгийская "дочка" французского военно-промышленного концерна Thales утверждает, что над ее заводами якобы летает всё больше БПЛА.

По словам Кеврена, компания приложила "огромные усилия" для установки систем обнаружения на своих объектах.

Издание отмечает, что это происходит на фоне того, как компания стремится удвоить производство неуправляемых ракет с лазерным наведением FZ275 до 70 тысяч в течение следующих нескольких лет при наличии спроса.