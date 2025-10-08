Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по пункту сбора техники ВСУ под Сумами
08.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 08.10.2025
Подполье сообщило об ударе по пункту сбора техники ВСУ под Сумами
Подполье сообщило об ударе по пункту сбора техники ВСУ под Сумами
Удары с помощью БПЛА были нанесены по ж/д станции в направлении пункта сбора тяжелой военной техники в населенном пункте Степановка Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Сумская область, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударе по пункту сбора техники ВСУ под Сумами

ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Удары с помощью БПЛА были нанесены по ж/д станции в направлении пункта сбора тяжелой военной техники в населенном пункте Степановка Сумской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В интервале с 22.35 по 00.50 зафиксирован массированный удар БПЛА. Западный пригород Сум. Удары по ж/д станции в направлении сахарного комбината. По словам местных жителей, на территорию комбината и на соседний элеватор свезли много тяжелой военной техники", - сказал Лебедев.
Он добавил, что через населенный пункт Степановку идет железная дорога в Сумы. После ночного удара ж/д не работает, ведутся восстановительные работы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
