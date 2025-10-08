https://ria.ru/20251008/bpl-2046980421.html
Подполье сообщило об ударе по пункту сбора техники ВСУ под Сумами
Подполье сообщило об ударе по пункту сбора техники ВСУ под Сумами - РИА Новости, 08.10.2025
Подполье сообщило об ударе по пункту сбора техники ВСУ под Сумами
Удары с помощью БПЛА были нанесены по ж/д станции в направлении пункта сбора тяжелой военной техники в населенном пункте Степановка Сумской области, сообщил РИА РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T07:41:00+03:00
