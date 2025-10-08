"Как говорил Путин". Журналист рассказал о плане США против России

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Применение ракет Tomahawk на Украине будет операцией под руководством США, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«
"США (и, возможно, Великобритании) будет необходимо предоставить не только сами ракеты, но и всю инфраструктуру: операторов, источники информации в реальном времени и пусковое оборудование. Тем самым это будет операция под руководством США, как об этом говорил Путин", — указал Боуз.
Он подчеркнул, что украинцы сами не могут использовать такой вид вооружения.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с Трампом в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который глава Белого дома отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.