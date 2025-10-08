Рейтинг@Mail.ru
"Как говорил Путин". Журналист рассказал о плане США против России - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/bouz-2046990833.html
"Как говорил Путин". Журналист рассказал о плане США против России
"Как говорил Путин". Журналист рассказал о плане США против России - РИА Новости, 08.10.2025
"Как говорил Путин". Журналист рассказал о плане США против России
Применение ракет Tomahawk на Украине будет операцией под руководством США, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T09:32:00+03:00
2025-10-08T09:32:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
чей боуз
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508941_0:192:3072:1920_1920x0_80_0_0_e612c94ed76d0e687e418961b0d40426.jpg
https://ria.ru/20251007/bouz-2046835347.html
https://ria.ru/20251007/tomahawk-2046800603.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508941_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_b73b051cafa9918769897a485d399839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, чей боуз, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", вооруженные силы украины, дональд трамп
В мире, США, Украина, Киев, Чей Боуз, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп
"Как говорил Путин". Журналист рассказал о плане США против России

Боуз: запуск ракет Tomahawk на Украине будет операцией под руководством США

© AP Photo / Rahmat GulФлаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Флаги США на фоне Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Применение ракет Tomahawk на Украине будет операцией под руководством США, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«
"США (и, возможно, Великобритании) будет необходимо предоставить не только сами ракеты, но и всю инфраструктуру: операторов, источники информации в реальном времени и пусковое оборудование. Тем самым это будет операция под руководством США, как об этом говорил Путин", — указал Боуз.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Бредящий диктатор". Наглая выходка Зеленского удивила журналиста
Вчера, 14:18
Он подчеркнул, что украинцы сами не могут использовать такой вид вооружения.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что практически принял решение по поводу поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, но хочет понять, как Киев намерен их использовать.
По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с Трампом в середине сентября. Портал Axios писал, что это единственный пункт в заявке Киева, который глава Белого дома отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку.
На заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" президент Владимир Путин заявил, что применение ВСУ ракет "Томагавк" невозможно без участия американских военнослужащих. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Плохие новости". На Западе сделали заявление после слов Трампа о Tomahawk
Вчера, 12:14
 
В миреСШАУкраинаКиевЧей БоузВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Вооруженные силы УкраиныДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала