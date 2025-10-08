Механизмы привлечения инвестиций в биотех-бизнес обсудили на "Биопроме"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Механизмы привлечения инвестиций в биотех-бизнес обсудили в рамках форума "Биопром" на сессии "Где взять деньги на биоэкономику — от науки до IPO?", сообщает пресс-служба фонда "Сколково".

Сессию модерировала управляющий директор, глава департамента развития приоритетных проектов фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Камила Зарубина.

Первая часть дискуссии была посвящена выступлениям финансовых компаний. Управляющий директор "Сколково" отметила, что крупные игроки финансового рынка в последние годы начинают позиционировать себя как институты развития, поскольку готовы оказывать помощь не только классическим компаниям, но и начинающим технологическим проектам на всех этапах — от ранних разработок до поздних стадий.

Например, в структуре "Газпромбанка" есть отдельные фонды, которые занимаются венчурными проектами на тех этапах, когда банк не может предлагать классические инструменты финансирования, рассказал исполнительный вице-президент банка Максим Городов. Когда такие проекты переходят в более зрелые стадии, тогда уже подключается банк.

Управляющий директор по фондовому рынку Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ) Екатерина Нагаева обратила внимание на возможности, которые дает выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Выход на IPO не всегда целесообразен для начинающих компаний, зато ЦФА могут оказаться более доступным инструментом привлечения инвестиций. Например, в обращении на СПВБ находятся цифровые свидетельства на утилитарные цифровые права. Это поставочный инструмент: привлекая от инвестора средства, компания обещает ему в будущем поставить тот или иной товар.

Партнер инвесткомпании Kama flow Евгений Борисов подчеркнул, что интерес к биотеху усиливается именно благодаря успешным публичным размещениям, в том числе IPO "Промомеда" и "Озон Фармацевтики" в 2024 году. По его словам, это важный сигнал для рынка: российский биотех становится зрелым инвестиционным сегментом, его потенциал растет. Дальнейшая работа с финансовыми механизмами, в частности, по сглаживанию бюджетных процессов в течение года, откроет новые возможности для частного капитала. Научный задел в отрасли колоссален, и сейчас — самое перспективное время для построения долгосрочных партнерств с лидерами сектора.

Что касается рынка венчурных инвестиций, то в целом биотех-рынок привлекателен для инвесторов, но мешает общая для венчура проблема — отсутствие инструментов интеграции технологий в крупные бизнес-процессы, поделился мнением генеральный директор Digital Evolution Ventures Евгений Кузнецов. Сейчас компания создает новый фонд в биотехе, который, помимо поиска растущих компаний на ранних стадиях, будет выполнять и интегрирующие функции.

Кейсами привлечения инвестиций поделились сами стартапы. Резидент "Сколково" "Рапид Био" свою первую инвестицию привлек в виде гранта от Фонда — 100 миллионов рублей на разработку первых тестов. Этот инструмент помог пройти долину смерти, особенно тяжелую для биотех-стартапов, рассказала директор по проектам компании Евгения Симонова. Вторым был раунд через краудфандинговую платформу, а третьим – льготный заем от Фонда развития промышленности на 100 миллионов рублей, который помог запустить свое производство.

Генеральный директор "Артген Биотех" Сергей Масюк сообщил, что компания пользуется самыми разными инструментами и сама подстраивается под инвесторов.

"Мы стараемся привлекать внимание к биотеху успешными кейсам. Вначале привлекали финансирование в рамках консолидации бизнеса. Затем начали выделять отдельные направления для инвесторов, стараясь к каждому подобрать свой подход — кому-то интересны дивидендные истории, а кому-то истории роста. И сейчас пользуемся практически всеми инструментами и все наши компании готовим к публичной жизни и к выходу на IPO", — приводит пресс-служба слова Масюка.

К проведению IPO готовится и сколковская компания "Моторика". В 2023 году резидент вышел на рынок облигаций, в 2024 году провел pre-IPO и привлек 900 миллионов рублей. Теперь компания идет к еще большей публичности. Доверие инвесторов "Моторика" завоевывает социальными инновациями, постоянно развивая линейку протезов рук и ног, рассказал генеральный директор Андрей Давидюк.

Сооснователь AppScience Игорь Яременко считает, что для каждой стадии развития бизнеса существуют свои финансовые инструменты. За пять лет развития компания прошла уже несколько таких стадий, дойдя до ожидаемой по итогам 2025 года выручки в 5 миллиардов рублей.

"На первом этапе начинали со средств сооснователей и сотрудников компании. Этого хватило на проверку гипотез и выполнение нескольких первых заказов. Дальше последовательно расти и масштабироваться нам позволила возможность работы с клиентами на условиях предоплаты. Создав нужный рынку клиентский сервис, мы смогли быстро развиваться и в первые два года вообще не привлекали заемных средств. Затем, став уже большим бизнесом, смогли привлекать банковские кредиты, облигации и другие займы. А сейчас, когда пошли в производство, уже обращаемся к мерам государственной поддержки, субсидиям, а также ведем переговоры с инвесторами", — приводит пресс-служба слова Яременко.

На развитие партнерских отношений в научной среде ставит резидент "Сколково" LIFT. Это научно-исследовательский центр, который объединяет 100 ученых и 10 научных групп. Три года назад акционером резидента стал "Газпромбанк".