Над Курской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 08.10.2025
15:03 08.10.2025
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2025
2025
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Восьмого октября с 13.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении министерства.
