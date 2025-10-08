https://ria.ru/20251008/bespilotniki-2047070658.html
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 08.10.2025
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
Дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T15:03:00+03:00
2025-10-08T15:03:00+03:00
2025-10-08T15:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью сбили два украинских беспилотника
Силы ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Курской областью