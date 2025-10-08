Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью сбила 53 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:02 08.10.2025 (обновлено: 07:10 08.10.2025)
https://ria.ru/20251008/bespilotniki-2046978278.html
ПВО ночью сбила 53 БПЛА ВСУ
ПВО ночью сбила 53 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 08.10.2025
ПВО ночью сбила 53 БПЛА ВСУ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 53 украинских беспилотника над девятью регионами России, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T07:02:00+03:00
2025-10-08T07:10:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_0:163:3063:1885_1920x0_80_0_0_55b191a9145c140919cf204c3bd092f4.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1a/2019177436_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_694bcd6f930e129e9a09c9ff7287247a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, белгородская область, курская область
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Курская область
ПВО ночью сбила 53 БПЛА ВСУ

Силы ПВО ночью уничтожили 53 беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 53 украинских беспилотника над девятью регионами России, сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи в период с 23.00 7 октября до 7.00 мск 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении министерства.
МО отметило, что 28 из них были сбиты над Белгородской областью, 11 над Воронежской, шесть над Ростовской, по два БПЛА уничтожены над Брянской и Курской областями и по одному аппарату нейтрализовано над Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьБелгородская областьКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала