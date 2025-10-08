https://ria.ru/20251008/bespilotniki-2046978278.html
ПВО ночью сбила 53 БПЛА ВСУ
ПВО ночью сбила 53 БПЛА ВСУ - РИА Новости, 08.10.2025
ПВО ночью сбила 53 БПЛА ВСУ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 53 украинских беспилотника над девятью регионами России, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 08.10.2025
ПВО ночью сбила 53 БПЛА ВСУ
Силы ПВО ночью уничтожили 53 беспилотника ВСУ