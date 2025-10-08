В Ростовской области уничтожили беспилотники ВСУ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. ПВО перехватила и уничтожила БПЛА в Каменском и Сальском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы", — написал он в Telegram-канале

По словам Слюсаря, пожар на площади в сто квадратных метров оперативно потушили. Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.