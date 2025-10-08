https://ria.ru/20251008/bespilotnik-2046975676.html
В Ростовской области уничтожили беспилотники ВСУ
В Ростовской области уничтожили беспилотники ВСУ - РИА Новости, 08.10.2025
В Ростовской области уничтожили беспилотники ВСУ
ПВО перехватила и уничтожила БПЛА в Каменском и Сальском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 08.10.2025
В Ростовской области уничтожили беспилотники ВСУ
ПВО уничтожила украинские БПЛА в нескольких районах Ростовской области
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. ПВО перехватила и уничтожила БПЛА в Каменском и Сальском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы", — написал он в Telegram-канале
.
По словам Слюсаря, пожар на площади в сто квадратных метров оперативно потушили. Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.
Позднее Минобороны уточнило, что над Ростовской областью сбили шесть дронов за ночь. Всего системы ПВО уничтожили 53 беспилотника над девятью регионами.