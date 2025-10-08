Рейтинг@Mail.ru
06:11 08.10.2025 (обновлено: 08:12 08.10.2025)
В Ростовской области уничтожили беспилотники ВСУ
ПВО перехватила и уничтожила БПЛА в Каменском и Сальском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости, 08.10.2025
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. ПВО перехватила и уничтожила БПЛА в Каменском и Сальском районе Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"На территории предприятия в Сальском районе произошло возгорание травы", — написал он в Telegram-канале.
По словам Слюсаря, пожар на площади в сто квадратных метров оперативно потушили. Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет.
Позднее Минобороны уточнило, что над Ростовской областью сбили шесть дронов за ночь. Всего системы ПВО уничтожили 53 беспилотника над девятью регионами.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Сальский районРостовская областьЮрий СлюсарьБезопасность
 
 
