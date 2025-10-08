На Петербургской бирже подорожали бензин и дизельное топливо

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Стоимость бензина и всех сортов дизельного топлива выросла на Петербургской бирже в среду, следует из материалов торгов.

К закрытию торговой сессии бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал на 0,03%, до 74 126 рублей да тонну, марка Аи-95 - на 0,17%, до 79 945 рублей.

Тонна летнего дизтоплива выросла в цене на 0,49% - до 73 027 рублей. Стоимость межсезонного сорта выросла на 0,15%, до 70 999 рублей за тонну, зимнего - на 0,19%, до 77 664 рублей.

Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 1,09%, до 18 129 рублей за тонну, на авиакеросин - на 2,57%, до 75 169 рублей за тонну. При этом мазут подорожал на 2,52% - до 25 169 рублей за тонну.

Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).