Рейтинг@Mail.ru
На Петербургской бирже подорожали бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/benzin-2047088626.html
На Петербургской бирже подорожали бензин и дизельное топливо
На Петербургской бирже подорожали бензин и дизельное топливо - РИА Новости, 08.10.2025
На Петербургской бирже подорожали бензин и дизельное топливо
Стоимость бензина и всех сортов дизельного топлива выросла на Петербургской бирже в среду, следует из материалов торгов. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T16:09:00+03:00
2025-10-08T16:09:00+03:00
экономика
россия
аи-92
аи-95
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150495/40/1504954093_0:291:3830:2445_1920x0_80_0_0_247accfd2240c1af43e18f70f0ec4134.jpg
https://ria.ru/20251006/benzin-2046673400.html
https://ria.ru/20251008/toplivo-2047071685.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150495/40/1504954093_91:0:3738:2735_1920x0_80_0_0_96136a252d95995d392910dc85d47b4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, аи-92, аи-95
Экономика, Россия, АИ-92, АИ-95
На Петербургской бирже подорожали бензин и дизельное топливо

Бензин и дизельное топливо. Итоги торгов на Петербургской бирже

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сазонов
Перейти в медиабанк
Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Стоимость бензина и всех сортов дизельного топлива выросла на Петербургской бирже в среду, следует из материалов торгов.
К закрытию торговой сессии бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал на 0,03%, до 74 126 рублей да тонну, марка Аи-95 - на 0,17%, до 79 945 рублей.
Работа АЗС - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Биржевая цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
6 октября, 16:48
Тонна летнего дизтоплива выросла в цене на 0,49% - до 73 027 рублей. Стоимость межсезонного сорта выросла на 0,15%, до 70 999 рублей за тонну, зимнего - на 0,19%, до 77 664 рублей.
Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) снизилась на 1,09%, до 18 129 рублей за тонну, на авиакеросин - на 2,57%, до 75 169 рублей за тонну. При этом мазут подорожал на 2,52% - до 25 169 рублей за тонну.
Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Эмбарго на экспорт бензина из России для непроизводителей действует с 1 марта, а в конце июля запрет был распространен и на крупных производителей нефтепродуктов. Предполагалось, что в октябре ограничения будут действовать только для трейдеров. В правительстве поясняли, что мера введена для сохранения стабильной ситуации в период высокого спроса и сельскохозяйственных работ.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Новак заявил об отсутствии глобальных проблем на внутреннем топливном рынке
Вчера, 15:08
 
ЭкономикаРоссияАИ-92АИ-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала