Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 08.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 08.10.2025
Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Расчёты FPV-дронов 71-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль и пункт управления БПЛА украинских сил на краматорско-дружковском РИА Новости, 08.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
константиновка
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Расчёты FPV-дронов 71-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль и пункт управления БПЛА украинских сил на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач был обнаружен автотранспорт ВСУ. После выявления цели операторами FPV-дронов нанесён удар по машине противника", — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населённого пункта Константиновки был поражён пункт управления БПЛА противника вместе с живой силой.
"Операторы FPV-дронов эффективно уничтожили пункт управления беспилотными системами противника, препятствуя его дальнейшему использованию в боевых действиях", — отметили в Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что применение ударных FPV-дронов позволяет оперативно поражать технику и позиции ВСУ, снижая их возможности к управлению и ведению огня на переднем крае.
Заголовок открываемого материала