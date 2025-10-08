https://ria.ru/20251008/bempilotniki-2046975343.html
Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР - РИА Новости, 08.10.2025
Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
Расчёты FPV-дронов 71-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль и пункт управления БПЛА украинских сил на краматорско-дружковском РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T06:05:00+03:00
2025-10-08T06:05:00+03:00
2025-10-08T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР