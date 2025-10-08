Бойцы "Юга" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 8 окт — РИА Новости. Расчёты FPV-дронов 71-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили автомобиль и пункт управления БПЛА украинских сил на краматорско-дружковском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.