19:07 08.10.2025
Белоусов оценил ситуацию в Центральной Азии
Белоусов оценил ситуацию в Центральной Азии
Белоусов назвал ситуацию в Центральной Азии сложной

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Текущая ситуация в Центральной Азии остается сложной, заявил министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов на встрече с министром обороны Республики Таджикистан Эмомали Собирзодой.
Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Таджикистан генерал-полковником Эмомали Собирзодой в рамках рабочего визита республику, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня от сотрудничества между нашими военными ведомствами зависит очень многое и прежде всего - стабильность в Центральной Азии. Текущая ситуация остается очень сложной", - отметил Белоусов.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
МИД КНР оценил общую позицию Китая и России по развитию Центральной Азии
17 июня, 10:54
 
