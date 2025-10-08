Итоги учений "Запад-2025" опровергли фейки Запада, заявил Вольфович

МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что итоги прошедших в сентябре белорусско-российских учений "Запад-2025" опровергли фейки западных стран о том, что Минск и Москва якобы создают группировки для наступления на Европу и захвата территорий.