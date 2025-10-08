Итоги учений "Запад-2025" опровергли фейки Запада, заявил Вольфович

МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что итоги прошедших в сентябре белорусско-российских учений "Запад-2025" опровергли фейки западных стран о том, что Минск и Москва якобы создают группировки для наступления на Европу и захвата территорий.
"Это развенчание тех фейков об этих учениях, которые были сформированы на Западе: что мы создаем группировки обязательно для наступления на Европу, захвата каких-то западных территорий и рубежей, - которые нам априори не нужны, и об этом президент постоянно говорит. Нам хватает нашей земли, которую мы любим, ценим и будем, конечно, защищать всеми возможными средствами и способами. А мы это умеем делать", - приводит слова Вольфовича агентство Белта..
Он подчеркнул, что учения прошли, цели и вопросы отработаны. "Группировки войск - как Российской Федерации, так и Республики Беларусь - все возвращены в пункты постоянной дислокации. То есть сегодня ни одного российского солдата, который прибывал на учения, на территории Беларуси нет", - добавил госсекретарь.
