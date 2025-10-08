Рейтинг@Mail.ru
Итоги учений "Запад-2025" опровергли фейки Запада, заявил Вольфович - РИА Новости, 08.10.2025
16:55 08.10.2025
Итоги учений "Запад-2025" опровергли фейки Запада, заявил Вольфович
Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что итоги прошедших в сентябре белорусско-российских учений "Запад-2025" опровергли фейки западных...
в мире
белоруссия
европа
минск
александр вольфович
белоруссия
европа
минск
в мире, белоруссия, европа, минск, александр вольфович
В мире, Белоруссия, Европа, Минск, Александр Вольфович
Итоги учений "Запад-2025" опровергли фейки Запада, заявил Вольфович

Итоги учений "Запад-2025" опровергли фейки Запада. Заявление госсекретаря СБ РБ

© Фото : министерство обороны Белоруссии / Олег НекалоЗапуск БПЛА во время совместного стратегического учения "Запад-2025"
Запуск БПЛА во время совместного стратегического учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : министерство обороны Белоруссии / Олег Некало
Запуск БПЛА во время совместного стратегического учения "Запад-2025". Архивное фото
МИНСК, 8 окт – РИА Новости. Госсекретарь совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что итоги прошедших в сентябре белорусско-российских учений "Запад-2025" опровергли фейки западных стран о том, что Минск и Москва якобы создают группировки для наступления на Европу и захвата территорий.
"Это развенчание тех фейков об этих учениях, которые были сформированы на Западе: что мы создаем группировки обязательно для наступления на Европу, захвата каких-то западных территорий и рубежей, - которые нам априори не нужны, и об этом президент постоянно говорит. Нам хватает нашей земли, которую мы любим, ценим и будем, конечно, защищать всеми возможными средствами и способами. А мы это умеем делать", - приводит слова Вольфовича агентство Белта..
Он подчеркнул, что учения прошли, цели и вопросы отработаны. "Группировки войск - как Российской Федерации, так и Республики Беларусь - все возвращены в пункты постоянной дислокации. То есть сегодня ни одного российского солдата, который прибывал на учения, на территории Беларуси нет", - добавил госсекретарь.
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Совбезе прокомментировали участие Индии в учениях "Запад-2025"
30 сентября, 16:04
 
