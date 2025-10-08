В Белгородской области при обстреле ВСУ погибла учительница

БЕЛГОРОД, 8 окт – РИА Новости. Учительница школы в поселке Маслова Пристань Белгородской области Евгения Кравченко погибла при обстреле ВСУ поселка, рассказал РИА Новости супруг погибшей Эрвин Мамбетов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа. Частично разрушено здание социального объекта. В результате обстрела врага погибли двое мужчин и одна молодая женщина, девять мирных жительниц получили ранения.

Согласно фотографиям, которые опубликовал глава области, атаке подвергся физкультурно-оздоровительный комплекс.

"Да, она (Евгения – ред.) погибла… Она была на тренировке", - сказал собеседник агентства.

Согласно данным со страницы Кравченко в соцсети "ВКонтакте", пара поженилась 25 мая 2025 года.