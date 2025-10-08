Рейтинг@Mail.ru
Три человека погибли при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 08.10.2025 (обновлено: 10:47 08.10.2025)
Три человека погибли при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области
Три человека погибли при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области - РИА Новости, 08.10.2025
Три человека погибли при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области
Украинские войска нанесли удар по поселку Маслова Пристань в Белгородской области, погибли три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T09:46:00+03:00
2025-10-08T10:47:00+03:00
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия
Три человека погибли при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области

Три человека погибли при ударе ВСУ по Масловой Пристани в Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Белгородской области
Последствия ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Белгородской области
БЕЛГОРОД, 8 окт — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по поселку Маслова Пристань в Белгородской области, погибли три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа подвергся ракетному обстрелу. По предварительным данным, трое погибло, один раненый", — написал он.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Белгородской области
Последствия ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия ракетного удара ВСУ по поселку Маслова Пристань Белгородской области
После удара оказалось частично разрушено здание соцобъекта. Спасатели и бойцы самообороны разбирают завалы, под которыми могут находиться люди, добавил Гладков.
Сам он также выехал на место происшествия. Судя по опубликованным губернатором кадрам, атаке подвергся физкультурно-оздоровительный комплекс.
Украинские боевики ежедневно обстреливают приграничные регионы России. С августа 2024-го в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
