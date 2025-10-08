https://ria.ru/20251008/belgorod-2046992599.html
Три человека погибли при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области
Три человека погибли при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области
Украинские войска нанесли удар по поселку Маслова Пристань в Белгородской области, погибли три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.10.2025
