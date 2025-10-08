Три человека погибли при ударе ВСУ по поселку в Белгородской области

"Поселок Маслова Пристань Шебекинского округа подвергся ракетному обстрелу. По предварительным данным, трое погибло, один раненый", — написал он.

Сам он также выехал на место происшествия. Судя по опубликованным губернатором кадрам, атаке подвергся физкультурно-оздоровительный комплекс.