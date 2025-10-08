Рейтинг@Mail.ru
15:15 08.10.2025 (обновлено: 15:20 08.10.2025)
ЦБ объяснил, зачем нужно менять дизайн банкнот
ЦБ объяснил, зачем нужно менять дизайн банкнот
Зампред ЦБ РФ Сергей Белов объяснил, зачем нужно менять дизайн банкнот. РИА Новости, 08.10.2025
2025
пятигорск, эльбрус, сергей белов, центральный банк рф (цб рф)
Пятигорск, Эльбрус, Сергей Белов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ объяснил, зачем нужно менять дизайн банкнот

Зампред ЦБ Белов объяснил, почему деньги нуждаются в обновлении

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Зампред ЦБ РФ Сергей Белов объяснил, зачем нужно менять дизайн банкнот.
"Деньги нуждаются в обновлении, прежде всего, с точки зрения защиты от подделок. Технологии стремительно развиваются, и чтобы противостоять мошенникам, нам нужно не просто идти в ногу со временем, а быть на шаг впереди", - сказал Белов, слова которого приводятся в Telegram-канале регулятора.

По словам зампреда ЦБ, банкноты – это не просто инструмент расчета, это визитная карточка страны, которая отображает историю государства и современные достижения. "Это символ культурной преемственности, и они должны быть современными, красивыми, удобными, чтобы их хотелось держать в руках", - добавил он.
Онлайн-голосование за новый дизайн банкноты номиналом в 500 рублей проходит на сайте Банка России. Уже более 1,1 миллиона человек приняли в нем участие. Окончательные итоги ЦБ подведет 14 октября в 12.00 мск, сообщил ранее в среду Банк России.
Как уточнялось в материалах регулятора, пока среди объектов города Пятигорска для лицевой стороны купюры лидируют Академическая (Елизаветинская) галерея, скульптура орла, терзающего змею, гора Бештау и Лермонтовская галерея. А среди символов Северо-Кавказского округа для оборотной стороны большинство голосов набрали гора Эльбрус, Грозный-Сити, Дербентская крепость.
Белов рассказал, почему купюра в 500 рублей посвящена именно Северо-Кавказскому федеральному округу. "Мы хотим, чтобы на наших новых купюрах были объекты со всей страны. Поэтому от городской тематики перешли к федеральным округам. Теперь каждая банкнота посвящена одному округу и его столице", - пояснил он.
Такой подход позволяет показать величие и красоту всей страны, добавил Белов.
