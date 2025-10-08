Рейтинг@Mail.ru
ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, считает зампред ВТБ - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/bank-2047122403.html
ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, считает зампред ВТБ
ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, считает зампред ВТБ - РИА Новости, 08.10.2025
ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, считает зампред ВТБ
Банк России может взять короткую паузу в снижении ключевой ставки, чтобы проследить влияние предложенных Минфином РФ налоговых изменений, считает первый зампред РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T18:32:00+03:00
2025-10-08T18:32:00+03:00
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20251008/banknoty-2047074085.html
https://ria.ru/20251007/tsb-2046890998.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, считает зампред ВТБ

Зампред ВТБ Пьянов допускает взятие ЦБ паузы в снижении ключевой ставки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 8 окт - РИА Новости. Банк России может взять короткую паузу в снижении ключевой ставки, чтобы проследить влияние предложенных Минфином РФ налоговых изменений, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Мой прогноз - короткая пауза и дальше продолжение снижения ключевой ставки", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Деньги - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
ЦБ объяснил, зачем нужно менять дизайн банкнот
Вчера, 15:15
Пьянов пояснил, что регулятор остановит изменение ставки на одно или два заседания "с целью реальных данных, как повлияло увеличение НДС на уровень ценовой стабильности и на инфляционные ожидания населения и юридических лиц".
"И после того, когда эти данные поступят, можно говорить о, по сути, дальнейшем продолжении цикла снижения ключевой ставки, потому что повышение налогов дезинфляционно средне- и долгосрочно", - сказал Пьянов.
"Огромное значение имеют те налоговые изменения, которые сейчас внесены в Госдуму, в частности, повышение НДС. По опыту повышения НДС в прошлых периодах, в 2019 год, обычно это приводит к краткосрочному повышению цен, увеличению инфляционных ожиданий, которые потом стабилизируются. И обычно повышение налогов является дезинфляционным фактором, потому что уменьшает спрос", - отметил он.
Минфин в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ЦБ обновил список системно значимых банков
7 октября, 17:09
 
ЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала