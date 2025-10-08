https://ria.ru/20251008/bank-2047122403.html
ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, считает зампред ВТБ
ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, считает зампред ВТБ - РИА Новости, 08.10.2025
ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, считает зампред ВТБ
Банк России может взять короткую паузу в снижении ключевой ставки, чтобы проследить влияние предложенных Минфином РФ налоговых изменений, считает первый зампред РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T18:32:00+03:00
2025-10-08T18:32:00+03:00
2025-10-08T18:32:00+03:00
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_4348ebd237ff5bd83e5d815298bc682a.jpg
https://ria.ru/20251008/banknoty-2047074085.html
https://ria.ru/20251007/tsb-2046890998.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041450509_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_171eefe8b395b691f655f58d6fe6555a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, считает зампред ВТБ
Зампред ВТБ Пьянов допускает взятие ЦБ паузы в снижении ключевой ставки
СИРИУС, 8 окт - РИА Новости. Банк России может взять короткую паузу в снижении ключевой ставки, чтобы проследить влияние предложенных Минфином РФ налоговых изменений, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Мой прогноз - короткая пауза и дальше продолжение снижения ключевой ставки", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Пьянов пояснил, что регулятор остановит изменение ставки на одно или два заседания "с целью реальных данных, как повлияло увеличение НДС на уровень ценовой стабильности и на инфляционные ожидания населения и юридических лиц".
"И после того, когда эти данные поступят, можно говорить о, по сути, дальнейшем продолжении цикла снижения ключевой ставки, потому что повышение налогов дезинфляционно средне- и долгосрочно", - сказал Пьянов.
"Огромное значение имеют те налоговые изменения, которые сейчас внесены в Госдуму
, в частности, повышение НДС. По опыту повышения НДС в прошлых периодах, в 2019 год, обычно это приводит к краткосрочному повышению цен, увеличению инфляционных ожиданий, которые потом стабилизируются. И обычно повышение налогов является дезинфляционным фактором, потому что уменьшает спрос", - отметил он.
Минфин
в рамках бюджетного пакета предложил ряд налоговых новаций с 2026 года, указав, что они направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности. Два основных предложения: повысить НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для всех социально значимых товаров; новая система налогообложения букмекеров - налог на игорный бизнес в 5% от принятых ставок плюс налог на прибыль в 25%.