ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки, считает зампред ВТБ

СИРИУС, 8 окт - РИА Новости. Банк России может взять короткую паузу в снижении ключевой ставки, чтобы проследить влияние предложенных Минфином РФ налоговых изменений, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мой прогноз - короткая пауза и дальше продолжение снижения ключевой ставки", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Пьянов пояснил, что регулятор остановит изменение ставки на одно или два заседания "с целью реальных данных, как повлияло увеличение НДС на уровень ценовой стабильности и на инфляционные ожидания населения и юридических лиц".

"И после того, когда эти данные поступят, можно говорить о, по сути, дальнейшем продолжении цикла снижения ключевой ставки, потому что повышение налогов дезинфляционно средне- и долгосрочно", - сказал Пьянов.

"Огромное значение имеют те налоговые изменения, которые сейчас внесены в Госдуму , в частности, повышение НДС. По опыту повышения НДС в прошлых периодах, в 2019 год, обычно это приводит к краткосрочному повышению цен, увеличению инфляционных ожиданий, которые потом стабилизируются. И обычно повышение налогов является дезинфляционным фактором, потому что уменьшает спрос", - отметил он.