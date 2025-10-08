Багреева рассказала о преимуществах цифрового рубля для госсектора

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. С помощью введения цифрового рубля в столичный госсектор можно будет более эффективно контролировать расход средств, не подлежащих казначейскому сопровождению, кроме того, эта мера способна повысить прозрачность и качество анализа расходов, а также ускорить проведение платежей, уверена заммэра Москвы, руководитель городского департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Мария Багреева.

Это заявление прозвучало на пленарной дискуссии "Цифровой рубль: новые возможности для государства и бизнеса", которая прошла в рамках форума FINOPOLIS 2025 в Сочи.

"Возможность изучать цифровой след каждого платежа в цифровых рублях позволит повысить прозрачность расходования средств, не подлежащих казначейскому сопровождению, снизить риски злоупотреблений и упростить аудит и контроль. А благодаря внедрению смарт-контрактов – алгоритмов, которые автоматически выполняют переводы денежных средств в цифровых рублях между пользователями при соблюдении условий сделки, – повысить скорость платежей и сократить административные затраты на их обработку и проверку", – подчеркнула Багреева, ее слова приводит пресс-служба ДЭПР.

Она уточнила, что сейчас рассматривают 3 главных направления внедрения цифрового рубля в столичный госсектор. Предполагается, что с помощью цифрового рубля можно будет контролировать целевое направление денег и анализировать траты во время проведения операций юрлицами. Речь идет о средствах, которые не подлежат казначейскому сопровождению, например, при реализации инвестпрограмм регулируемых организаций.

Багреева продолжила, что еще с помощью новой формы национальной валюты можно будет повысить качество контроля за целевым использованием субсидий и грантов, которые получают предприниматели под определенные траты. Речь идет о покупке или аренде техники или оборудования и других расходах.

А использование новой формы рубля в строительных проектах, которые реализуют столичные организации за счет своих средств, позволит получить большой объем данных о структуре расходов по цепочке нескольких субподрядчиков. Заммэра отметила, что эти данные можно будет использовать для повышения точности ценообразования при выполнении строительных работ за счет детальной и оперативной информации о структуре себестоимости, об инфляции, о сезонных колебаниях цен.

В будущем новую форму нацвалюты и смарт-контракты можно будет интегрировать с казначейским сопровождением. Благодаря этому будет обеспечено сокращение трудозатрат и времени проведения трансакций.

В конце прошлого – начале этого года столичным правительством был успешно реализован первый этап пилотного проекта по внедрению новой формы нацвалюты в Москве с участием крупной городской строительной организации. На первом этапе специалисты проверили работу новой технологии и ее внедрение в деятельность организации. Было отработано взаимодействие между пользователями системы, сформулированы требования к доработке информационных систем цифрового рубля. На втором этапе использование цифрового рубля будет проверено в рамках строительного проекта Москвы, реализуемого за счет собственных средств организации.