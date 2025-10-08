Внуково предупредило о задержке багажа двух рейсов из Турции

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 200 единиц багажа пассажиров прибывших ранее в среду рейсов Даламан-Москва Turkish Airlines и Стамбул-Москва AJet задержаны, багаж будет отправлен следующими рейсами - в 13:10 и 00:30 соответственно, сообщил аэропорт "Внуково".

"Если вы прилетели рейсом авиакомпании Turkish Airlines TK-3104 из Даламана и рейсом авиакомпании AJet VF 277 из Стамбула , уведомляем о задержке доставки багажа. К сожалению, 207 единиц багажа не были загружены на ваши рейсы в аэропортах отправления", - сообщили во "Внуково".

"Багаж рейса TK-3104 будет отправлен рейсом TK-417, вылетающим из Стамбула 08.10.2025 в 13:10, а багаж VF 277 отправят рейсом VF 275, вылетающим из Стамбула 09.10.2025 в 00:30", - добавляется в сообщении.

"Внуково" также напомнило, что пассажиры могут отслеживать статус багажа на сайтах авиакомпаний и обратиться в службу розыска багажа аэропорта, при этом при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, посадочный талон и багажную бирку.