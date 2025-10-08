В ЕС и НАТО набирают популярность антивоенные фракции, пишут СМИ

Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), созданное и возглавляемое долларовым миллиардером и экс-премьером Андреем Бабишем, оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные движением ANO голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200 возможных. Ныне правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,36% голосов и 52 мандата. Бабиш начал переговоры о создании коалиционного правительства с двумя другими движениями - SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилистами", которые получили на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов.