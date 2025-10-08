Рейтинг@Mail.ru
В ЕС и НАТО набирают популярность антивоенные фракции, пишут СМИ
01:08 08.10.2025
В ЕС и НАТО набирают популярность антивоенные фракции, пишут СМИ
В ЕС и НАТО набирают популярность антивоенные фракции, пишут СМИ
В ЕС и НАТО набирают популярность антивоенные фракции, пишут СМИ
Победа на выборах в Чехии в нижнюю палату парламента оппозиции во главе с экс-премьером Андреем Бабишем указывает на рост антивоенной фракции в Евросоюзе и... РИА Новости, 08.10.2025
В ЕС и НАТО набирают популярность антивоенные фракции, пишут СМИ

AC: победа Бабиша в Чехии указывает на рост антивоенной фракции в ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© AP Photo / Petr David Josek
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Победа на выборах в Чехии в нижнюю палату парламента оппозиции во главе с экс-премьером Андреем Бабишем указывает на рост антивоенной фракции в Евросоюзе и НАТО, пишет издание American Conservative.
"Результат свидетельствует о неуклонном росте прагматичной, антивоенной фракции внутри ЕС и НАТО, которая уже имеет опору в Венгрии и Словакии", - говорится в материале издания.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Премьер Словакии поздравил Бабиша с победой на выборах в Чехии
4 октября, 21:19
Автор статьи считает, что если Бабиш будет и дальше придерживаться нынешних взглядов, можно ожидать, что он присоединится к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в Совете ЕС и выступит против усилий Брюсселя по ускорению процесса вступления Украины в ЕС.
В материале отмечается, что этот "поворот" в Чехии является не исключением, а частью продолжающейся более широкой перестройки в Европе.
"Подъем Бабиша, как и усиление "Альтернативы для Германии" и французской оппозиции, - это не просто поворот в сторону Москвы. Он отражает растущее разочарование европейских избирателей брюссельским консенсусом, который категорически исключает любые дипломатические пути прекращения войны... Он свидетельствует о стремлении к более прагматичной политике, ставящей во главу угла экономическую стабильность и практически осуществимый путь к миру", - говорится в публикации.
Прошедшие 3-4 октября выборы в парламент Чехии уверенно выиграло центристское движение ANO ("Акция недовольных граждан"), созданное и возглавляемое долларовым миллиардером и экс-премьером Андреем Бабишем, оно набрало 34,51% голосов избирателей. Полученные движением ANO голоса принесли ему 80 депутатских мандатов из 200 возможных. Ныне правящая коалиция SPOLU ("Вместе"), возглавляемая Петром Фиалой, заняла второе место, получив 23,36% голосов и 52 мандата. Бабиш начал переговоры о создании коалиционного правительства с двумя другими движениями - SPD ("Свобода и прямая демократия"), которое на выборах получило 7,78% голосов и 15 мандатов, и "Автомобилистами", которые получили на выборах 6,77% голосов и 13 мандатов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Орбан прокомментировал нападение на Бабиша в Чехии
3 сентября, 00:54
 
В миреЧехияВенгрияБрюссельАндрей БабишВиктор ОрбанЕвросоюзНАТО
 
 
