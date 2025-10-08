Рейтинг@Mail.ru
МИД России осудил решение Австралии по визам делегации "Роскосмоса" - РИА Новости, 08.10.2025
15:36 08.10.2025
МИД России осудил решение Австралии по визам делегации "Роскосмоса"
МИД России осудил решение Австралии по визам делегации "Роскосмоса"
МИД России осудил решение Австралии по визам делегации "Роскосмоса"

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москва возмущена решением Австралии не выдавать визы делегации "Роскосмоса" для участия в международном конгрессе астронавтики в Сиднее, считает это "недружественной акцией по изоляции" России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Мы возмущены очередным проявлением откровенной русофобии. Власти Австралии отказали в выдаче въездных виз членам делегации госкорпорации "Роскосмос" под руководством гендиректора Дмитрия Баканова. Они направлялись туда для участия в 76-м международном астронавтическом конгрессе в Сиднее, с 29 сентября по 3 октября это мероприятие должно было состояться" , - сказала она на брифинге в среду.
Россия видит очередную недружественную акцию, которое отражает "слепое следование Канберры в русле недальновидной авантюристической кампании коллективного Запада", который безуспешно пытается реализовать концепцию по изоляции Москвы, указала Захарова.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Рябков рассказал об ответных мерах на ограничения для российских дипломатов
В миреРоссияМария ЗахароваРоскосмосМоскваАвстралия
 
 
