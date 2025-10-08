После атаки ВСУ на Маслову Пристань возбудили уголовное дело

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено по факту атаки ВСУ на поселок Маслова Пристань в Белгородской области, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, в результате обстрела погибли гражданские лица – двое мужчин и женщина, еще не менее девяти мирных жителей получили ранения.