После атаки ВСУ на Маслову Пристань возбудили уголовное дело - РИА Новости, 08.10.2025
13:34 08.10.2025 (обновлено: 13:48 08.10.2025)
После атаки ВСУ на Маслову Пристань возбудили уголовное дело
вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, белгородская область, светлана петренко, украина
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Уголовное дело по статье о теракте возбуждено по факту атаки ВСУ на поселок Маслова Пристань в Белгородской области, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России по факту атаки украинских боевиков на поселок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала она.
По данным следствия, в результате обстрела погибли гражданские лица – двое мужчин и женщина, еще не менее девяти мирных жителей получили ранения.
"В ходе расследования будут установлены все детали преступных действий вооруженных формирований Украины, а также конкретные лица, причастные к атаке на гражданские объекты на российской территории", - заключила Петренко.
