Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов оценил развитие Харпа и Лабытнанги

САЛЕХАРД, 8 окт – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ходе рабочей поездки по Харпу и Лабытнанги оценил развитие инфраструктуры населенных пунктов, в городах проходит строительство жилья, благоустройство общественных пространств и модернизация объектов здравоохранения, сообщает правительство региона.

Поездка началась, по данным властей, с осмотра строительства моста через реку Собь в Харпе. Это один из 14 мостовых переходов, которые будут возведены в рамках строительства дороги к горнолыжному курорту "Рай-Из". Губернатор также посетил улицу Одесскую, где на месте снесенных деревянных построек возводятся четыре многоквартирных дома. Два из них предназначены для переселения жителей из аварийного фонда, а два других – для арендного жилья.

Губернатор также посетил храм Рождества Пресвятой Богородицы, где с 2023 года ведутся работы по его преображению. Кроме того, Дмитрий Артюхов ознакомился с работой Центра активного отдыха и туризма, который стал ключевой площадкой для развития туризма в округе. В этом году было организовано 53 мероприятия с участием более 2600 человек.

"Харп за последние годы серьезно преобразился. Выполнили реновацию школы, запустили спорткомплекс, обновляем фасады и коммуникации, запустили долгожданный путепровод. Подвели итоги реализации народной программы и уже обсуждаем планы на будущее – все в поселке делается для того, чтобы качество жизни улучшалось. Важно, что в Харпе строится жилье. Уже в следующем году в городе не останется ни одного ветхого деревянного дома", – цитирует слова Артюхова пресс-служба правительства региона.

Лабытнанги губернатор осмотрел новое молодежное пространство на базе Ямальского многопрофильного колледжа и пообщался с воспитанниками "Школы Ямолод". Также глава региона встретился с активистами "Движения первых". Рабочая поездка продолжилась в Лабытнангской больнице, где продолжаются работы по обновлению фасадов и модернизации медицинского оборудования, включая МРТ, который заработал в феврале этого года.

В рамках проекта "Мой двор", отмечают в правительстве, были кардинально обновлены территории домов на улицах Школьной и Дзержинского . Для жителей обустроили новые зоны отдыха, пешеходные дорожки и увеличили количество парковочных мест. Завершается реконструкция бывшего спортивного комплекса "Олимп", что стало необходимым из-за нехватки площадей для занятий творческих коллективов.

"Город, как столица уже Приуралья, заметно меняется. Посмотрел, как реализуются решения, которые мы приняли в ходе последней поездки, в начале этого года. Новая задача – развитие Большого Приуралья. Будем принимать большую программу до 2030 года, которая охватит все, даже самые маленькие населенные пункты района. Ряд вопросов будем погружать в бюджет на ближайшие три года для того, чтобы запустить программу развития", - добавил Артюхов.