08:54 08.10.2025
Рейс из Екатеринбурга в Анталью задерживается на 12 часов
Вылет рейса авиакомпании Azur air из Екатеринбурга в Анталью задерживается по техническим причинам, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 08.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Вылет рейса авиакомпании Azur air из Екатеринбурга в Анталью задерживается по техническим причинам, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
"В аэропорту Кольцово по техническим причинам задержан рейс ZF-1041 в Анталью. Время вылета по расписанию 3.35 (5.35 мск - ред.) 8 октября. Планируемое время вылета 16.00 (18.00 мск - ред.) 8 октября", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отметили, что в настоящее время пассажиры размещаются в гостинице, их обеспечат питанием.
Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в сфере исполнения законодательства о безопасности полетов и о защите прав потребителей.
Туристы в аэропорту Антальи, Турция - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Застрявшим в Анталье российским туристам предлагают вылететь в среду
01:01
 
