Рейс из Екатеринбурга в Анталью задерживается на 12 часов
Рейс из Екатеринбурга в Анталью задерживается на 12 часов
Вылет рейса авиакомпании Azur air из Екатеринбурга в Анталью задерживается по техническим причинам, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T08:54:00+03:00
Рейс из Екатеринбурга в Анталью задерживается на 12 часов
