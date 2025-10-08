Рейс из Екатеринбурга в Анталью задерживается на 12 часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт - РИА Новости. Вылет рейса авиакомпании Azur air из Екатеринбурга в Анталью задерживается по техническим причинам, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что в настоящее время пассажиры размещаются в гостинице, их обеспечат питанием.