На побережье Анапы осталось разобрать 900 метров защитного вала

КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости. Вал, который возвели зимой для защиты пляжей от выбросов нефтепродуктов, осталось разобрать на участке в 900 метров в Анапе, во вторник его демонтировали на участке 300 метров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"На заключительном участке анапского побережья - косе между станицей Благовещенской и селом Витязево - продолжаются работы по демонтажу защитного сооружения. За прошедшие сутки, 7 октября, демонтировали еще 300 метров вала, что сократило оставшийся участок до 900 метров", - говорится в сообщении.
Всего вдоль береговой линии в Анапе демонтировали 17,5 километра защитных сооружений, добавили в оперштабе.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
