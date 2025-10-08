На побережье Анапы осталось разобрать 900 метров защитного вала

КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости. Вал, который возвели зимой для защиты пляжей от выбросов нефтепродуктов, осталось разобрать на участке в 900 метров в Анапе, во вторник его демонтировали на участке 300 метров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.