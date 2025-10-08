Рейтинг@Mail.ru
На побережье Анапы осталось разобрать 900 метров защитного вала - РИА Новости, 08.10.2025
15:43 08.10.2025
На побережье Анапы осталось разобрать 900 метров защитного вала
На побережье Анапы осталось разобрать 900 метров защитного вала - РИА Новости, 08.10.2025
На побережье Анапы осталось разобрать 900 метров защитного вала
Вал, который возвели зимой для защиты пляжей от выбросов нефтепродуктов, осталось разобрать на участке в 900 метров в Анапе, во вторник его демонтировали на... РИА Новости, 08.10.2025
анапа
краснодарский край
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
анапа
краснодарский край
керченский пролив
анапа, краснодарский край, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Анапа, Краснодарский край, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На побережье Анапы осталось разобрать 900 метров защитного вала

Заключительный участок. На побережье Анапы продолжают разбирать защитный вал

© РИА Новости / Алексей Майшев
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 окт - РИА Новости. Вал, который возвели зимой для защиты пляжей от выбросов нефтепродуктов, осталось разобрать на участке в 900 метров в Анапе, во вторник его демонтировали на участке 300 метров, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"На заключительном участке анапского побережья - косе между станицей Благовещенской и селом Витязево - продолжаются работы по демонтажу защитного сооружения. За прошедшие сутки, 7 октября, демонтировали еще 300 метров вала, что сократило оставшийся участок до 900 метров", - говорится в сообщении.

Всего вдоль береговой линии в Анапе демонтировали 17,5 километра защитных сооружений, добавили в оперштабе.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.
Анапа
Краснодарский край
Керченский пролив
Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
