В Подмосковье более тысячи магазинов прекратили торговать алкоголем

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 1 тысячи магазинов в многоквартирных домах Подмосковья прекратили реализацию алкоголя с 1 сентября, сообщил РИА Новости председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян.
В Подмосковье с 1 сентября 2025 года магазины в многоквартирных домах с выходом во двор не могут получить лицензию на продажу спиртного. Такой закон был принят Мособлдумой в ходе весенней сессии.
В Госдуме предложили включать в меню ресторанов безалкогольное вино
20 сентября, 05:29
«
"С 1 сентября получить лицензию на розничную продажу алкоголя могут только те магазины в многоквартирных домах, у которых вход находится со стороны улицы и расположен не дальше 30 метров к краю дороги. С момента действия закона уже порядка 1030 объектов в многоквартирных домах прекратили реализацию алкоголя. В основном это те магазины, которые продавали слабый алкоголь без лицензии. Ещё по ряду торговых точек сейчас проводятся проверки", – рассказал Керселян.
Он отметил, что торговые объекты, у которых уже есть лицензия на реализацию алкоголя, смогут доработать до конца её действия. Новые правила также не затрагивают пристроенные и встроенно-пристроенные помещения.
"Закон не направлен против бизнеса, напротив, мы предоставили возможность адаптироваться. Алкомаркетам, чей вход расположен во дворах, рядом с детскими площадками – не место там. В то же время, добросовестные предприниматели, которые учитывают интересы жителей, смогут продолжать работу, магазины "у дома", торгующие продуктами, останутся", - сказал Керселян.
С 1 сентября также установлены новые нормы для общепита в многоквартирных домах: с 23.00 часов ночи до 08.00 утра запрещено продавать спиртное в кафе, барах и прочих объектах общепита в многоквартирных домах, исключение сделано только для ресторанов.