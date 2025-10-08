В Нью-Йорке проходят акции в годовщину атаки ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 8 окт - РИА Новости. Сотни человек в годовщину атаки ХАМАС против Израиля собрались на протест на Манхэттене в Нью-Йорке, пропалестинских и произраильских демонстрантов разделяют дорога и ограждения, а также охраняет полиция, передает корреспондент РИА Новости.

Акция приурочена ко второй годовщине вылазки ХАМАС против Израиля

Протест проходит на пересечении 48-й улицы и 6-й авеню - возле штаб-квартиры прореспубликанского телеканала Fox. По состоянию на 17.25 (00.25 8 октября мск), акция в поддержку Палестины собрала нескольких сотен человек.

Рядом, буквально через дорогу, демонстранты выступают в поддержку Израиля. Число участников этой акции в разы меньше - несколько десятков человек. Акции охраняет полиция, они разделены забором и дорогой. Собравшиеся выкрикивают лозунги и размахивают флагами.

Корреспондент агентства не застал массовых арестов или стычек демонстрантов с полицией.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.