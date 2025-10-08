https://ria.ru/20251008/aktsii-2046963851.html
В Нью-Йорке проходят акции в годовщину атаки ХАМАС
В Нью-Йорке проходят акции в годовщину атаки ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2025
В Нью-Йорке проходят акции в годовщину атаки ХАМАС
Сотни человек в годовщину атаки ХАМАС против Израиля собрались на протест на Манхэттене в Нью-Йорке, пропалестинских и произраильских демонстрантов разделяют... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T01:14:00+03:00
2025-10-08T01:14:00+03:00
2025-10-08T01:14:00+03:00
в мире
израиль
палестина
хамас
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1920x0_80_0_0_137726b9e7af834d8d745028e7dece1e.jpg
https://ria.ru/20250903/zheneva-2039474872.html
https://rsport.ria.ru/20250909/protesty-2040770699.html
https://ria.ru/20251004/italiya-2046361319.html
израиль
палестина
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a17da0570ba71d65d2157895ae1b393.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, хамас, нью-йорк (город)
В мире, Израиль, Палестина, ХАМАС, Нью-Йорк (город)
В Нью-Йорке проходят акции в годовщину атаки ХАМАС
В Нью-Йорке проходят акции в поддержку Палестины и Израиля
НЬЮ-ЙОРК, 8 окт - РИА Новости. Сотни человек в годовщину атаки ХАМАС против Израиля собрались на протест на Манхэттене в Нью-Йорке, пропалестинских и произраильских демонстрантов разделяют дорога и ограждения, а также охраняет полиция, передает корреспондент РИА Новости.
Акция приурочена ко второй годовщине вылазки ХАМАС
против Израиля
.
Протест проходит на пересечении 48-й улицы и 6-й авеню - возле штаб-квартиры прореспубликанского телеканала Fox. По состоянию на 17.25 (00.25 8 октября мск), акция в поддержку Палестины
собрала нескольких сотен человек.
Рядом, буквально через дорогу, демонстранты выступают в поддержку Израиля. Число участников этой акции в разы меньше - несколько десятков человек. Акции охраняет полиция, они разделены забором и дорогой. Собравшиеся выкрикивают лозунги и размахивают флагами.
Корреспондент агентства не застал массовых арестов или стычек демонстрантов с полицией.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.