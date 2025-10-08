Рейтинг@Mail.ru
08.10.2025
01:14 08.10.2025
В Нью-Йорке проходят акции в годовщину атаки ХАМАС
В Нью-Йорке проходят акции в годовщину атаки ХАМАС
В Нью-Йорке проходят акции в годовщину атаки ХАМАС

НЬЮ-ЙОРК, 8 окт - РИА Новости. Сотни человек в годовщину атаки ХАМАС против Израиля собрались на протест на Манхэттене в Нью-Йорке, пропалестинских и произраильских демонстрантов разделяют дорога и ограждения, а также охраняет полиция, передает корреспондент РИА Новости.
Акция приурочена ко второй годовщине вылазки ХАМАС против Израиля.
Участники акции протеста у здания Организации Объединенных Наций в Женеве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Протестующие у здания ООН в Женеве требуют ввести санкции против Израиля
3 сентября, 18:06
Протест проходит на пересечении 48-й улицы и 6-й авеню - возле штаб-квартиры прореспубликанского телеканала Fox. По состоянию на 17.25 (00.25 8 октября мск), акция в поддержку Палестины собрала нескольких сотен человек.
Рядом, буквально через дорогу, демонстранты выступают в поддержку Израиля. Число участников этой акции в разы меньше - несколько десятков человек. Акции охраняет полиция, они разделены забором и дорогой. Собравшиеся выкрикивают лозунги и размахивают флагами.
Корреспондент агентства не застал массовых арестов или стычек демонстрантов с полицией.
Палестинцы c флагами - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Протестующие сорвали этап "Вуэльты" из-за участия команды из Израиля
9 сентября, 19:19
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Многотысячная манифестация в Риме в поддержку Палестины - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Италии более 50 полицейских пострадали на протестах в поддержку Палестины
4 октября, 14:30
 
