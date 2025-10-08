Рейтинг@Mail.ru
Агенту Киева пообещали до 80 тысяч рублей за подрыв машины военного - РИА Новости, 08.10.2025
11:30 08.10.2025
Агенту Киева пообещали до 80 тысяч рублей за подрыв машины военного
Агенту Киева пообещали до 80 тысяч рублей за подрыв машины военного - РИА Новости, 08.10.2025
Агенту Киева пообещали до 80 тысяч рублей за подрыв машины военного
Задержанный агент украинской разведки признался, что киевские кураторы за подрыв авто военнослужащего обещали ему 45-80 тысяч рублей. РИА Новости, 08.10.2025
Задержание агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего
Видео задержания агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего в Наро-Фоминске, публикует ФСБ
Агенту Киева пообещали до 80 тысяч рублей за подрыв машины военного

Агенту Киева пообещали 80 тысяч рублей за подрыв машины военного в Наро-Фоминске

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Задержанный агент украинской разведки признался, что киевские кураторы за подрыв авто военнослужащего обещали ему 45-80 тысяч рублей.
"Получишь там, что-то, то ли 45, то ли 80 (тысяч - ред.), я не могу вспомнить, в рублях на карту банковскую", - сказал он в видеоролике, опубликованном ФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Агент Киева рассказал, зачем вышел на связь с украинской разведкой
11:26
Задержанный рассказал, что подошёл к автомобилю примерно в 3-4 часа утра, бросил под него бутылку, включил реле, отбежал, удостоверился, что рядом никого нет и привёл взрывное устройство в действие.
"Да, но она получилась ужасной… Там видно, что я кладу и что нажимаю, и что оно взрывается", - ответил задержанный на вопрос оперативника, проводил ли он фото- и видеосъёмку.
В конце видеоролика, задержанный рассказал, что получил 80 тысяч рублей "на проживание изначально", 80 тысяч рублей "на проживание плюс месяц" и ещё 80 тысяч рублей "за работу эту".
Ранее ФСБ сообщила о задержании на территории Московского региона гражданина РФ - агента украинских спецслужб. В мессенджере Telegram он инициативно вышел на куратора и по его заданию собрал информацию об оборонном предприятии Алтайского края и поджёг транспортное средство с символикой спецоперации. Он также сделал два самодельных взрывных устройства, одно отнёс в тайник в Москве, с помощью другого взорвал автомобиль российского военнослужащего в Наро-Фоминске.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Задержанный агент Киева признался, что не сразу согласился на задание
11:24
 
В миреКиевРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)TelegramАлтайский край
 
 
