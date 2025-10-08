Агенту Киева пообещали до 80 тысяч рублей за подрыв машины военного

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Задержанный агент украинской разведки признался, что киевские кураторы за подрыв авто военнослужащего обещали ему 45-80 тысяч рублей.

"Получишь там, что-то, то ли 45, то ли 80 (тысяч - ред.), я не могу вспомнить, в рублях на карту банковскую", - сказал он в видеоролике, опубликованном ФСБ

Задержанный рассказал, что подошёл к автомобилю примерно в 3-4 часа утра, бросил под него бутылку, включил реле, отбежал, удостоверился, что рядом никого нет и привёл взрывное устройство в действие.

"Да, но она получилась ужасной… Там видно, что я кладу и что нажимаю, и что оно взрывается", - ответил задержанный на вопрос оперативника, проводил ли он фото- и видеосъёмку.

В конце видеоролика, задержанный рассказал, что получил 80 тысяч рублей "на проживание изначально", 80 тысяч рублей "на проживание плюс месяц" и ещё 80 тысяч рублей "за работу эту".