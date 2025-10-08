https://ria.ru/20251008/agent-2047012819.html
Агенту Киева пообещали до 80 тысяч рублей за подрыв машины военного
Агенту Киева пообещали до 80 тысяч рублей за подрыв машины военного - РИА Новости, 08.10.2025
Агенту Киева пообещали до 80 тысяч рублей за подрыв машины военного
Задержанный агент украинской разведки признался, что киевские кураторы за подрыв авто военнослужащего обещали ему 45-80 тысяч рублей. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:30:00+03:00
2025-10-08T11:30:00+03:00
2025-10-08T11:30:00+03:00
в мире
киев
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047008885_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8fc024822690c9cb9598291ad332251a.jpg
https://ria.ru/20251008/zaderzhannyy-2047011860.html
https://ria.ru/20251008/agent-2047010723.html
киев
россия
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047008885_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8310f6346f767a0484fe35196ae85d50.jpg
Задержание агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего
Видео задержания агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего в Наро-Фоминске, публикует ФСБ
2025-10-08T11:30
true
PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram, алтайский край
В мире, Киев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram, Алтайский край
Агенту Киева пообещали до 80 тысяч рублей за подрыв машины военного
Агенту Киева пообещали 80 тысяч рублей за подрыв машины военного в Наро-Фоминске
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Задержанный агент украинской разведки признался, что киевские кураторы за подрыв авто военнослужащего обещали ему 45-80 тысяч рублей.
"Получишь там, что-то, то ли 45, то ли 80 (тысяч - ред.), я не могу вспомнить, в рублях на карту банковскую", - сказал он в видеоролике, опубликованном ФСБ
.
Задержанный рассказал, что подошёл к автомобилю примерно в 3-4 часа утра, бросил под него бутылку, включил реле, отбежал, удостоверился, что рядом никого нет и привёл взрывное устройство в действие.
"Да, но она получилась ужасной… Там видно, что я кладу и что нажимаю, и что оно взрывается", - ответил задержанный на вопрос оперативника, проводил ли он фото- и видеосъёмку.
В конце видеоролика, задержанный рассказал, что получил 80 тысяч рублей "на проживание изначально", 80 тысяч рублей "на проживание плюс месяц" и ещё 80 тысяч рублей "за работу эту".
Ранее ФСБ сообщила о задержании на территории Московского региона гражданина РФ
- агента украинских спецслужб. В мессенджере Telegram
он инициативно вышел на куратора и по его заданию собрал информацию об оборонном предприятии Алтайского края
и поджёг транспортное средство с символикой спецоперации. Он также сделал два самодельных взрывных устройства, одно отнёс в тайник в Москве
, с помощью другого взорвал автомобиль российского военнослужащего в Наро-Фоминске
.