Задержанный агент Киева признался, что не сразу согласился на задание

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Задержанный агент Украины, подорвавший машину военнослужащего в Наро-Фоминске, признался, что "мялся неделю", прежде чем согласиться на задание, следует из предоставленного журналистам видео ФСБ РФ.

"Мы с этим контактом переписывались на протяжении полугода. Он не представлялся, он меня спросил - хочу ли я как-то денег подзаработать. Я мялся неделю, потом ответил: "да", - сказал задержанный.