Рейтинг@Mail.ru
Задержанный агент Киева признался, что не сразу согласился на задание - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/agent-2047010723.html
Задержанный агент Киева признался, что не сразу согласился на задание
Задержанный агент Киева признался, что не сразу согласился на задание - РИА Новости, 08.10.2025
Задержанный агент Киева признался, что не сразу согласился на задание
Задержанный агент Украины, подорвавший машину военнослужащего в Наро-Фоминске, признался, что "мялся неделю", прежде чем согласиться на задание, следует из... РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T11:24:00+03:00
2025-10-08T11:24:00+03:00
происшествия
наро-фоминск
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047008885_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8fc024822690c9cb9598291ad332251a.jpg
https://ria.ru/20251007/video-2046778814.html
наро-фоминск
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Задержание агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего
Видео задержания агента украинской разведки, подорвавшего машину военнослужащего в Наро-Фоминске, публикует ФСБ
2025-10-08T11:24
true
PT1M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/08/2047008885_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8310f6346f767a0484fe35196ae85d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, наро-фоминск, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев
Происшествия, Наро-Фоминск, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Киев
Задержанный агент Киева признался, что не сразу согласился на задание

Агент Киева не сразу согласился на подрыв машины военного по заданию Украины

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Задержанный агент Украины, подорвавший машину военнослужащего в Наро-Фоминске, признался, что "мялся неделю", прежде чем согласиться на задание, следует из предоставленного журналистам видео ФСБ РФ.
Ранее ФСБ сообщила о задержании агента украинских спецслужб, подорвавшего в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего.
"Мы с этим контактом переписывались на протяжении полугода. Он не представлялся, он меня спросил - хочу ли я как-то денег подзаработать. Я мялся неделю, потом ответил: "да", - сказал задержанный.
По его словам, украинский куратор поручил ему найти автомобиль по номерам и сжечь его.
Задержание жителя Подольска, который в проукраинских Telegram-каналах призывал ВСУ бомбить Москву - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ФСБ опубликовала видео задержания мужчины, призывавшего бомбить Москву
Вчера, 10:29
 
ПроисшествияНаро-ФоминскУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Киев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала