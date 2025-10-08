Рейтинг@Mail.ru
Задержанный украинский агент собирал данные о предприятии ОПК на Алтае - РИА Новости, 08.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 08.10.2025
https://ria.ru/20251008/agent-2047003314.html
Задержанный украинский агент собирал данные о предприятии ОПК на Алтае
Задержанный украинский агент собирал данные о предприятии ОПК на Алтае - РИА Новости, 08.10.2025
Задержанный украинский агент собирал данные о предприятии ОПК на Алтае
Задержанный агент Киева собирал информацию об оборонном предприятии на Алтае и поджег машину с символикой СВО, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T10:49:00+03:00
2025-10-08T10:49:00+03:00
в мире
киев
республика алтай
наро-фоминск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
https://ria.ru/20250925/agent-2044219399.html
киев
республика алтай
наро-фоминск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, республика алтай, наро-фоминск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
В мире, Киев, Республика Алтай, Наро-Фоминск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
Задержанный украинский агент собирал данные о предприятии ОПК на Алтае

Агент Киева собирал данные об объекте ОПК и поджег авто с символикой СВО

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Задержанный агент Киева собирал информацию об оборонном предприятии на Алтае и поджег машину с символикой СВО, сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным ФСБ, задержан агент украинских спецслужб, подорвавший в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего, он арестован по статье о теракте.
"Установлено, что посредством мессенджера Telegram он инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию которого осуществил сбор информации об одном из оборонных предприятий Алтайского края, а также совершил поджог транспортного средства с символикой специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обыске по адресу проживания фигуранта обнаружены и изъяты кустарно изготовленные взрывчатые вещества, компоненты для их синтеза, средства связи и коммуникации, содержащие переписку с украинским куратором.
Кадры задержания в Мордовии сотрудника IT-компании по обвинению в госизмене - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Появились кадры задержания агента украинской разведки в Мордовии
25 сентября, 10:31
 
В миреКиевРеспублика АлтайНаро-ФоминскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала