ФСБ задержала агента Киева, подорвавшего машину военного

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Задержан агент украинских спецслужб, подорвавший в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего, он арестован по статье о теракте, сообщили в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 (террористический акт) УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнили в ведомстве, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях агента украинских спецслужб признаков статей 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК России, по совокупности которых ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.