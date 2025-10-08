https://ria.ru/20251008/agent-2047003183.html
ФСБ задержала агента Киева, подорвавшего машину военного
ФСБ задержала агента Киева, подорвавшего машину военного - РИА Новости, 08.10.2025
ФСБ задержала агента Киева, подорвавшего машину военного
Задержан агент украинских спецслужб, подорвавший в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего, он арестован по статье о теракте, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 08.10.2025
происшествия
россия
наро-фоминск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
россия
наро-фоминск
москва
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Задержан агент украинских спецслужб, подорвавший в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего, он арестован по статье о теракте, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации на территории Московского региона пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб - гражданина России
2001 года рождения... Действуя по указанию куратора, подозреваемый изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых поместил в тайник на территории Москвы
, другое использовал для подрыва в г. Наро-Фоминске Московской области
автомобиля военнослужащего министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 (террористический акт) УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как уточнили в ведомстве, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях агента украинских спецслужб признаков статей 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК России, по совокупности которых ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.