ФСБ задержала агента Киева, подорвавшего машину военного - РИА Новости, 08.10.2025
10:48 08.10.2025
ФСБ задержала агента Киева, подорвавшего машину военного
ФСБ задержала агента Киева, подорвавшего машину военного - РИА Новости, 08.10.2025
ФСБ задержала агента Киева, подорвавшего машину военного
Задержан агент украинских спецслужб, подорвавший в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего, он арестован по статье о теракте, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 08.10.2025
происшествия, россия, наро-фоминск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва
Происшествия, Россия, Наро-Фоминск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Москва
ФСБ задержала агента Киева, подорвавшего машину военного

ФСБ задержала подорвавшего машину военного в Наро-Фоминске агента Киева

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Задержан агент украинских спецслужб, подорвавший в подмосковном Наро-Фоминске машину военнослужащего, он арестован по статье о теракте, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации на территории Московского региона пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб - гражданина России 2001 года рождения... Действуя по указанию куратора, подозреваемый изготовил два самодельных взрывных устройства, одно из которых поместил в тайник на территории Москвы, другое использовал для подрыва в г. Наро-Фоминске Московской области автомобиля военнослужащего министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 (террористический акт) УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как уточнили в ведомстве, проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях агента украинских спецслужб признаков статей 275 (государственная измена) и 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК России, по совокупности которых ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
