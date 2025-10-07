Биржевая цена на золото обновила исторический максимум

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Биржевая цена золота обновила исторический максимум, превысив четыре тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

К 7:27 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 19,75 доллара, или на 0,5 процента, — до 3 996,5 доллара за тройскую унцию . При этом ранее в ходе торгов стоимость драгметалла достигала 4000,05 доллара, что стало новым историческим рекордом.

При этом декабрьский фьючерс на серебро увеличился на 0,22 процента, до 44,09 доллара за унцию.

По мнению аналитиков, снижение учетной ставки ФРС США может ослабить курс доллара, к которому чувствительны котировки золота.

"(Вероятность. — Прим. ред.) снижения учетной ставки в октябре и декабре по-прежнему колеблется выше уровня в 80 процентов, что поддерживает рост цен на золото", — приводит агентство Reuters слова старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона.

Другим поддерживающим фактором он называет временное прекращение работы американского правительства.

Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40% сотрудников — свыше 800 тысяч человек.