Рейтинг@Mail.ru
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 07.10.2025 (обновлено: 09:00 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/zoloto-2046758596.html
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум - РИА Новости, 07.10.2025
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
Биржевая цена золота обновила исторический максимум, превысив четыре тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T07:40:00+03:00
2025-10-07T09:00:00+03:00
экономика
сша
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735682_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_e384d33380ab6cd48c17cbcbc350294f.jpg
https://ria.ru/20251004/zoloto-2046327159.html
https://ria.ru/20251001/platina-2045546700.html
https://ria.ru/20251006/smi-2046575802.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735682_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_1240959f779e7fc6a13ed3bc12019deb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум

Биржевая цена на золото превысила $4000 за тройскую унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Биржевая цена золота обновила исторический максимум, превысив четыре тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
К 7:27 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 19,75 доллара, или на 0,5 процента, — до 3 996,5 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов стоимость драгметалла достигала 4000,05 доллара, что стало новым историческим рекордом.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Эксперты предсказали рост мирового спроса на золото
4 октября, 09:15
При этом декабрьский фьючерс на серебро увеличился на 0,22 процента, до 44,09 доллара за унцию.
По мнению аналитиков, снижение учетной ставки ФРС США может ослабить курс доллара, к которому чувствительны котировки золота.
"(Вероятность. — Прим. ред.) снижения учетной ставки в октябре и декабре по-прежнему колеблется выше уровня в 80 процентов, что поддерживает рост цен на золото", — приводит агентство Reuters слова старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона.
Слитки платины высшей пробы - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Платина в сентябре стала самым подорожавшим товаром в мире
1 октября, 06:06
Другим поддерживающим фактором он называет временное прекращение работы американского правительства.
Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40% сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Эксперты предупредили, что каждая неделя шатдауна снижает рост ВВП Соединенных Штатов на 0,1-0,2 процентного пункта. А если нынешний кризис затянется, его последствия могут сильно ударить по экономике страны.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Шатдаун в США может растянуться на недели, пишут СМИ
Вчера, 09:25
 
ЭкономикаСШАФедеральная резервная система США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала