https://ria.ru/20251007/zoloto-2046758596.html
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум - РИА Новости, 07.10.2025
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
Биржевая цена золота обновила исторический максимум, превысив четыре тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T07:40:00+03:00
2025-10-07T07:40:00+03:00
2025-10-07T09:00:00+03:00
экономика
сша
федеральная резервная система сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735682_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_e384d33380ab6cd48c17cbcbc350294f.jpg
https://ria.ru/20251004/zoloto-2046327159.html
https://ria.ru/20251001/platina-2045546700.html
https://ria.ru/20251006/smi-2046575802.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1b/2025735682_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_1240959f779e7fc6a13ed3bc12019deb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
Биржевая цена на золото обновила исторический максимум
Биржевая цена на золото превысила $4000 за тройскую унцию
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Биржевая цена золота обновила исторический максимум, превысив четыре тысячи долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
К 7:27 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожал на 19,75 доллара, или на 0,5 процента, — до 3 996,5 доллара за тройскую унцию. При этом ранее в ходе торгов стоимость драгметалла достигала 4000,05 доллара, что стало новым историческим рекордом.
При этом декабрьский фьючерс на серебро увеличился на 0,22 процента, до 44,09 доллара за унцию.
По мнению аналитиков, снижение учетной ставки ФРС США
может ослабить курс доллара, к которому чувствительны котировки золота.
"(Вероятность. — Прим. ред.) снижения учетной ставки в октябре и декабре по-прежнему колеблется выше уровня в 80 процентов, что поддерживает рост цен на золото", — приводит агентство Reuters слова старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вона.
Другим поддерживающим фактором он называет временное прекращение работы американского правительства.
Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40% сотрудников — свыше 800 тысяч человек.
Эксперты предупредили, что каждая неделя шатдауна снижает рост ВВП Соединенных Штатов на 0,1-0,2 процентного пункта. А если нынешний кризис затянется, его последствия могут сильно ударить по экономике страны.