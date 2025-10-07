Экономист рассказал о гарантиях расселения жилья по КРТ

Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. Архивное фото

Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Расселение ветхого жилья в Москве в рамках программы комплексного развития территорий подразумевает те же гарантии, что и по реновации, рассказал экономист Андрей Бархота.

Ранее столичные власти заявили о старте пилотных проектов комплексного развития территорий жилой застройки в Черемушках и Таганском районе. При этом, по словам министра правительства столицы, главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, жители этих домов смогут переехать в равнозначные квартиры в тех же районах. Результаты запуска пилотных проектов КРТ дадут возможность учесть мнение жителей при дальнейшем обновлении жилого фонда столицы.

"Ключевые опасения жителей при любых программах переселения - потеря в качестве и метраже жилья, а также навязывание решений. КРТ жилой застройки снимает эти риски", - прокомментировал Бархота.

Гарантии города идентичны тем, которые прописаны для участников программы реновации, отметил он.