Экономист рассказал о гарантиях расселения жилья по КРТ
Экономист рассказал о гарантиях расселения жилья по КРТ
Расселение ветхого жилья в Москве в рамках программы комплексного развития территорий подразумевает те же гарантии, что и по реновации, рассказал экономист
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Расселение ветхого жилья в Москве в рамках программы комплексного развития территорий подразумевает те же гарантии, что и по реновации, рассказал экономист Андрей Бархота.
Ранее столичные власти заявили о старте пилотных проектов комплексного развития территорий жилой застройки в Черемушках и Таганском районе. При этом, по словам министра правительства столицы, главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, жители этих домов смогут переехать в равнозначные квартиры в тех же районах. Результаты запуска пилотных проектов КРТ дадут возможность учесть мнение жителей при дальнейшем обновлении жилого фонда столицы.
"Ключевые опасения жителей при любых программах переселения - потеря в качестве и метраже жилья, а также навязывание решений. КРТ жилой застройки снимает эти риски", - прокомментировал Бархота.
Гарантии города идентичны тем, которые прописаны для участников программы реновации, отметил он.
"По опыту реализованных градостроительных проектов жители-участники получают не только более качественные условия городской среды, но и квартиры с более высокой рыночной стоимостью. Из-за этого спрос на проекты реновации неуклонно растет", - подчеркнул экономист.