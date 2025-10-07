Жалобу на лишение родительских прав Бурнашкиной пока не приняли

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Павлово-Посадский городской суд Московской области пока не принял жалобу представителей Екатерины Бурнашкиной, оставившей ребенка в аэропорту Турции, на решение о лишении ее родительских прав, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Вынесено определение об оставлении жалобы без движения", - следует из данных.

Причина вынесения соответствующего решения не сообщается. Это может быть связано с допущенными неточностями при составлении жалобы, после устранения недостатков ее снова направят в суд.

Павлово-Посадский суд Подмосковья 23 сентября принял решение о лишении Бурнашкиной родительских прав. Рассмотрение вопроса проходило в закрытом от публики и СМИ режиме.

Следственным отделом по городу Электросталь было возбуждено уголовное дело в отношении Бурнашкиной по статье о покушении на убийство новорожденной (по части 3 статьи 30, статьи 106 УК РФ ). Приемная мать ребенка обращалась в электронную приемную главы СК РФ Александра Бастрыкина , он взял ход уголовного дела на контроль. Павлово-Посадский суд Подмосковья, в свою очередь, получил иск о лишении Бурнашкиной родительских прав, заявители по нему - приемная семья ребенка.

В октябре 2024 года Бурнашкина родила девочку в туалете аэропорта Турции и оставила ее в унитазе, где через десять минут ребенка нашла уборщица. Бурнашкина собиралась лететь в Москву , но была задержана вместе со своей матерью.