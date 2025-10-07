На Западе увидели закономерность в поведении Зеленского

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский при выезде за рубеж отдает предпочтение железнодорожному транспорту, избегая самолетов, отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

Минобороны 5 октября сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры. В ведомстве отметили, что цели атаки были достигнуты, а все назначенные объекты противника поражены.