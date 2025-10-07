МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский при выезде за рубеж отдает предпочтение железнодорожному транспорту, избегая самолетов, отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
Эксперт не исключил, что опасения главы киевского режима по поводу перелетов связаны с неспособностью ВСУ противостоять российским авиаударам.
Минобороны 5 октября сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры. В ведомстве отметили, что цели атаки были достигнуты, а все назначенные объекты противника поражены.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.