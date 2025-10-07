Рейтинг@Mail.ru
На Западе увидели закономерность в поведении Зеленского - РИА Новости, 07.10.2025
19:48 07.10.2025
На Западе увидели закономерность в поведении Зеленского
На Западе увидели закономерность в поведении Зеленского - РИА Новости, 07.10.2025
На Западе увидели закономерность в поведении Зеленского
Владимир Зеленский при выезде за рубеж отдает предпочтение железнодорожному транспорту, избегая самолетов, отметил британский геополитический аналитик Александр РИА Новости, 07.10.2025
На Западе увидели закономерность в поведении Зеленского

Меркурис: Зеленский боится покидать страну на самолете

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский при выезде за рубеж отдает предпочтение железнодорожному транспорту, избегая самолетов, отметил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Зеленский любит довольно часто выезжать из Киева. И, конечно, когда хочет уехать за границу, он выезжает поездом", — отметил он.
Владимир Зеленский
Депутат Рады рассказал об отмене встречи Зеленского со своей партией
16:30
Эксперт не исключил, что опасения главы киевского режима по поводу перелетов связаны с неспособностью ВСУ противостоять российским авиаударам.
Минобороны 5 октября сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры. В ведомстве отметили, что цели атаки были достигнуты, а все назначенные объекты противника поражены.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Владимир Зеленский
"Бредящий диктатор". Наглая выходка Зеленского удивила журналиста
14:18
 
