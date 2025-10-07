Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским после российских авиаударов - РИА Новости, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 07.10.2025 (обновлено: 15:18 07.10.2025)
https://ria.ru/20251007/zelenskiy-2046784385.html
На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским после российских авиаударов
На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским после российских авиаударов - РИА Новости, 07.10.2025
На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским после российских авиаударов
Владимир Зеленский отчаялся из-за невозможности прекратить российские авиаудары по Украине, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в... РИА Новости, 07.10.2025
2025-10-07T10:57:00+03:00
2025-10-07T15:18:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
александр меркурис
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_0:0:2941:1655_1920x0_80_0_0_b5eeda9c08ed8882d7bc71ad5661af35.jpg
https://ria.ru/20251006/zaluzhnyy-2046598004.html
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046647109.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042917880_326:0:2941:1961_1920x0_80_0_0_c945706cf13cc1c10c837e5768ccf5c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, александр меркурис, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Меркурис, Россия
На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским после российских авиаударов

Меркурис: Зеленский впал в отчаяние из-за невозможности остановить авиаудары РФ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский отчаялся из-за невозможности прекратить российские авиаудары по Украине, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«

"Возможно, Зеленский теперь понимает, что никаких мер по предотвращению российских воздушных операций принято не будет. И, возможно, его заявление об одностороннем прекращении огня в воздухе следует рассматривать как крик отчаяния", — отметил эксперт.

Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"Индикатор отставания". Залужный сделал новое заявление об "Орешнике"
Вчера, 11:47
В воскресенье Telegram-канал "Политика страны" передавал, что Зеленский раскритиковал западные страны за отсутствие реакции на российские авиаудары по украинским объектам.
Минобороны 5 октября сообщило, что российские военные нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам газово-энергетической инфраструктуры. В ведомстве отметили, что цели атаки были достигнуты, а все назначенные объекты противника поражены.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
"К капитуляции". На Западе выступили с громким призывом к России
Вчера, 14:43
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр МеркурисРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала