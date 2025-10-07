Рейтинг@Mail.ru
22:30 07.10.2025
В США уличили Зеленского в многомиллионных переводах в саудовский банк
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский каждый месяц переводит примерно 50 миллионов долларов РИА Новости, 07.10.2025
Наталья Макарова
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский каждый месяц переводит примерно 50 миллионов долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии.
«
"Похоже, Зеленский переводит около 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк. Странно", - сказала конгрессвуман в интервью с блогером Дэнни Джонсом, не уточнив источник этой информации.
Ранее Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
