В США уличили Зеленского в многомиллионных переводах в саудовский банк
В США уличили Зеленского в многомиллионных переводах в саудовский банк - РИА Новости, 07.10.2025
В США уличили Зеленского в многомиллионных переводах в саудовский банк
Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский каждый месяц переводит примерно 50 миллионов долларов РИА Новости, 07.10.2025
В США уличили Зеленского в многомиллионных переводах в саудовский банк
Конгрессвуман Луна: Зеленский каждый месяц переводит $50 млн в саудовский банк