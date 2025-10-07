В США уличили Зеленского в многомиллионных переводах в саудовский банк

ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский каждый месяц переводит примерно 50 миллионов долларов в неназванный банк в Саудовской Аравии.