Пентагон продлил сроки подачи заявок по "Золотому куполу" - РИА Новости, 07.10.2025
11:41 07.10.2025
Пентагон продлил сроки подачи заявок по "Золотому куполу"
Пентагон продлил сроки подачи заявок по "Золотому куполу"
2025
сша, дональд трамп, министерство обороны сша, в мире
США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, В мире
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Пентагон перенес крайний срок подачи заявок на получение контракта в рамках программы "Золотой купол" из-за большого количества вопросов от оборонных компаний, сообщает портал Defense One.
В начале сентября Агентство по противоракетной обороне Пентагона (MDA) объявило о запуске тендерной процедуры в рамках программы "Золотой купол", рассчитанной на десять лет и оцениваемой в 151 миллиард долларов. Речь идет о контракте SHIELD, который станет единым, но предполагает привлечение множества подрядчиков. В Пентагоне уточнили, что программа должна обеспечить "непрерывную, многоуровневую защиту территории США, ее союзников и партнеров от баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также иных воздушных, космических, кибер- и гибридных угроз". Изначально заявки принимались до 15 сентября.
"Крайний срок переносится на 16 октября", - говорится в сообщении портала.
Как отмечало Агентство по противоракетной обороне Пентагона в начале октября, фирмы прислали более 1,5 тысячи вопросов по поводу этого контракта.
"Полученные вопросы по больше части касались уточнений на основе интересов/положения отдельных компаний... Продление срока преимущественно связано с количеством ответов, которые нужно изучить представителям индустрии", - приводит Defense One слова пресс-секретаря MDA Марка Райта.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
