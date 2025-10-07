Зал Зарядье рассказал о развитии специального медиапроекта

МОСКВА, 7 окт - пресс-служба Зала Зарядье. Зал Зарядье объявил о развитии направления "Записано в Зарядье", которое объединяет трансляции и записи концертов, видеоинтервью и аудиоподкасты.

Прямые трансляции концертов проходят в Зале Зарядье практически с момента его открытия. Первоначально они демонстрировались на большом экране, установленном на фасаде здания, позже вышли в онлайн-эфир на сайте и в соцсетях зала (VK Видео, YouTube). Съемка на 16 камер и работа звукорежиссеров зала позволяют показывать и записывать концерты на высоком уровне.

Качество записей Зала Зарядье уже получило оценку в профессиональном мире. В 2025 году Зал Зарядье стал победителем премии "Чистый звук" за лучшие аудиозаписи отечественной академической музыки. Запись оперы "Борис Годунов" Мусоргского в полусценическом исполнении, которая открывала II Московской летний музыкальный фестиваль "Зарядье" в 2024 году, была признана лучшей в номинации "Опера".

Для многих зрителей, которые не могут попасть на концерты в Зал Зарядье, трансляции и показы записей — хорошая возможность не только услышать исполнителей, но и ощутить атмосферу концертов на этой площадке с прекрасной акустикой и архитектурой. В восьмом сезоне показы будут проходить два раза в неделю — это как прямое вещание, так и записанные концерты. Частично обновился формат трансляций: во время антрактов зрители смогут познакомиться с афишей зала.

Видеоинтервью со звездами классической музыки выходят отдельным форматом в соцсетях Зала Зарядье (телеграм, VK). Это возможность для зрителей ближе познакомиться с любимыми исполнителями, открыть для себя имена молодых музыкантов. Съемки бесед проходят в красивых и современных пространствах зала, которые отличаются запоминающейся архитектурой. В этом сезоне периодичность выхода видеоинтервью — два раза в месяц.

Общение с музыкантами и специалистами продолжится в новом формате аудиоподкастов, которые Зал Зарядье запускает в восьмом сезоне. Они будут выходить также два раза в месяц на сайте зала и в соцсетях (телеграм, VK). Это интервью с гостями в студии зала, разговор не только о конкретных концертах и произведениях, но и в целом — о том, что значит быть музыкантом, как слушать и понимать музыку, как приучать детей к классике. В студии — известные солисты, музыковеды и музыкальные критики, а также специалисты, чья работа зачастую скрыта от публики, как, например, смотритель органа Зала Зарядье.