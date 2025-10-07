Рейтинг@Mail.ru
"Стучится в дверь". На Западе сделали заявление о "российской угрозе"
18:29 07.10.2025
"Стучится в дверь". На Западе сделали заявление о "российской угрозе"
"Стучится в дверь". На Западе сделали заявление о "российской угрозе"
"Стучится в дверь". На Западе сделали заявление о "российской угрозе"

Steigan: заявления о "российской угрозе" призваны замаскировать кризис Европы

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Заявления европейских лидеров о так называемой "российской угрозе" являются сознательной манипуляцией для контроля общественного мнения и маскировкой упадка Европы, пишет автор статьи в издании Steigan Дан-Вигго Бергтун.
"Европе угрожает не Россия, а наш собственный цинизм, глубинный страх и полное порабощение системой, где военная промышленность, финансовый капитал и пропаганда идут рука об руку", — говорится в материале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Не живем в мире": Мерц высказался о якобы российской угрозе
30 сентября, 02:25
Также автор ответил на слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен, заявившей, что сейчас Европа находится "в самой опасной ситуации со времен Второй мировой войны".
"Заявления Фредериксен — это сознательная манипуляция, чтобы мы смирились с милитаризацией, слушались и повиновались. Сегодня геополитический страх стал инструментом контроля над общественным мнением — но не для предотвращения, а для подготовки к войне. Как удобно указывать пальцем на других, чтобы отвлечь внимание от кризиса, который стучится в дверь изнутри", — заключил Бергтун.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
"Не контролирует". В США выступили с предупреждением о войне с Россией
16:35
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
