"Заявления Фредериксен — это сознательная манипуляция, чтобы мы смирились с милитаризацией, слушались и повиновались. Сегодня геополитический страх стал инструментом контроля над общественным мнением — но не для предотвращения, а для подготовки к войне. Как удобно указывать пальцем на других, чтобы отвлечь внимание от кризиса, который стучится в дверь изнутри", — заключил Бергтун.