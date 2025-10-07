МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Заявления европейских лидеров о так называемой "российской угрозе" являются сознательной манипуляцией для контроля общественного мнения и маскировкой упадка Европы, пишет автор статьи в издании Steigan Дан-Вигго Бергтун.
"Европе угрожает не Россия, а наш собственный цинизм, глубинный страх и полное порабощение системой, где военная промышленность, финансовый капитал и пропаганда идут рука об руку", — говорится в материале.
Также автор ответил на слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен, заявившей, что сейчас Европа находится "в самой опасной ситуации со времен Второй мировой войны".
"Заявления Фредериксен — это сознательная манипуляция, чтобы мы смирились с милитаризацией, слушались и повиновались. Сегодня геополитический страх стал инструментом контроля над общественным мнением — но не для предотвращения, а для подготовки к войне. Как удобно указывать пальцем на других, чтобы отвлечь внимание от кризиса, который стучится в дверь изнутри", — заключил Бергтун.
Президент России Владимир Путин в прошлом году в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно разъяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и не видит в этом смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают население мнимой "российской угрозой", отвлекая внимание от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
