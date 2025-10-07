Риторика Запада против России связана с военными расходами, заявил посол

БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Нагнетание в Германии и ряде стран Запада направленной против Российской Федерации милитаристской риторики связано с желанием обосновать крупные военные расходы, помимо прочего, на инициативу "стена дронов", в то время как граждане ЕС всё больше испытывают нужду в соцподдержке, заявил журналистам посол России в ФРГ Сергей Нечаев, отвечая на вопрос РИА Новости.

Европейская комиссия с сентября обсуждает вопрос о создании "стены дронов" на восточных границах ЕС

"То, что определенные политические круги Запада - не только Германии , но и ряда других европейских стран - нагнетают этакий милитаристский психоз и русофобию, связано, видимо, с теми проблемами внутреннего характера, которые у них есть и которые прогрессируют. Это связано, видимо, еще и с тем, что надо как-то обосновывать непомерные военные расходы и милитаризацию экономики. Ну и надо внушить рядовым гражданам, почему, собственно, надо тратить деньги на "дроновые стены", а не на социальную защиту и прочие нужды, в которых потребности в Европе все больше и больше возрастают", - сказал Нечаев , отвечая на вопрос о росте числа заявлений ряда немецких политиков о якобы возможном конфликте с РФ

В то же время посол отметил, что в Германии далеко не все придерживаются точки зрения, согласно которой надо нагнетать обстановку и винить во всём РФ.

"Есть немало людей, в том числе и в политике, и просто рядовых граждан, которые помнят о добрых годах российско-германских отношений, о благотворном развитии политических контактов, экономическом сотрудничестве в диалоге гражданских обществ. И, вообще, Германия - и это, наверное, не секрет - после разрядки и объединения выиграла в Европе больше всех от контактов с Советским Союзом, а далее с Россией. И в политическом плане, и в экономическом, да и в культурно-гуманитарном", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен - это всегда плохо.