Риторика Запада против России связана с военными расходами, заявил посол - РИА Новости, 07.10.2025
17:29 07.10.2025
Риторика Запада против России связана с военными расходами, заявил посол
в мире
россия
германия
европа
сергей нечаев (дипломат)
дмитрий песков
евросоюз
в мире, россия, германия, европа, сергей нечаев (дипломат), дмитрий песков, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Европа, Сергей Нечаев (дипломат), Дмитрий Песков, Евросоюз
БЕРЛИН, 7 окт - РИА Новости. Нагнетание в Германии и ряде стран Запада направленной против Российской Федерации милитаристской риторики связано с желанием обосновать крупные военные расходы, помимо прочего, на инициативу "стена дронов", в то время как граждане ЕС всё больше испытывают нужду в соцподдержке, заявил журналистам посол России в ФРГ Сергей Нечаев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Европейская комиссия с сентября обсуждает вопрос о создании "стены дронов" на восточных границах ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Исследование: в крови 24 чиновников ЕС нашли "вечные химикаты"
14:39
"То, что определенные политические круги Запада - не только Германии, но и ряда других европейских стран - нагнетают этакий милитаристский психоз и русофобию, связано, видимо, с теми проблемами внутреннего характера, которые у них есть и которые прогрессируют. Это связано, видимо, еще и с тем, что надо как-то обосновывать непомерные военные расходы и милитаризацию экономики. Ну и надо внушить рядовым гражданам, почему, собственно, надо тратить деньги на "дроновые стены", а не на социальную защиту и прочие нужды, в которых потребности в Европе все больше и больше возрастают", - сказал Нечаев, отвечая на вопрос о росте числа заявлений ряда немецких политиков о якобы возможном конфликте с РФ.
В то же время посол отметил, что в Германии далеко не все придерживаются точки зрения, согласно которой надо нагнетать обстановку и винить во всём РФ.
"Есть немало людей, в том числе и в политике, и просто рядовых граждан, которые помнят о добрых годах российско-германских отношений, о благотворном развитии политических контактов, экономическом сотрудничестве в диалоге гражданских обществ. И, вообще, Германия - и это, наверное, не секрет - после разрядки и объединения выиграла в Европе больше всех от контактов с Советским Союзом, а далее с Россией. И в политическом плане, и в экономическом, да и в культурно-гуманитарном", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен - это всегда плохо.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников ранее заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Европа попала в "гибридную ловушку Путина"
08:00
 
В миреРоссияГерманияЕвропаСергей Нечаев (дипломат)Дмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
